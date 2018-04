Szijjártó: segíteni kell a szíriaiak helyben maradását, illetve visszaköltözését

Egyházi szervezetekkel együttműködve a közel-keleti keresztény közösségeket helyben megerősítő közös program megvalósítása mellett döntött Lengyelországgal közösen Magyarország, ugyanis úgy véli, segíteni kell az emberek helyben maradását, illetve visszaköltözését - közölte Szijjártó Péter szerdán, az Európai Unió és az ENSZ által Szíria megsegítésére szervezett brüsszeli donorkonferencia szünetében.A külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, mind Lengyelország, mind Magyarország komolyan gondolja a szíriai újjáépítést és azt, hogy Európa, mint keresztény kontinens álljon ki és nyíltan védje meg az otthonaikból elüldözött keresztény közösségeket.Elmondta, hogy Beata Kempa, a lengyel Miniszterelnöki Hivatal humanitárius segélyprogramokért felelős miniszterével folytatott találkozóján megerősítették elkötelezettségüket arra vonatkozóan, hogy egyik ország sem akar illegális bevándorlókat befogadni, ugyanakkor kitartanak azon álláspontjuk mellett, hogy a segítséget kell oda vinni, ahol baj van. Az illegális bevándorlás ösztönzése helyett azt kell elősegíteni, hogy az emberek saját otthonaikban emberhez méltó, biztonságos életet tudjanak élni - húzta alá.A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a múlt héten létrejött az a Magyarország és Libanon között kötött megállapodás is, amelynek értelmében a magyar kormány 460 millió forintot biztosít mintegy 30 libanoni keresztény templom felújítására.Szijjártó Péter közölte, Sigrid Kaag, holland külgazdasági és fejlesztési együttműködési miniszterrel folytatott kétoldalú megbeszélésén egyetértettek abban, hogy káros lenne, ha az elmúlt időszakban a világ vezető gazdaságai részéről megjelent egyoldalú korlátozási szándékok hosszú távon érvényesülnének. Magyarországon az GDP alapú export aránya 90 százalék közelében van és a tavalyi év volt az első, hogy 100 milliárd eurónyi exportja volt, miközben a magyar gazdaság az exportra termelő autóiparra épül. Magyarország számára egyértelmű, hogy minél nyitottabbak, szabadabbak és akadálymentesebbek a világgazdasági folyamatok, annál kedvezőbb lehetőségek nyílnak gazdasága növekedési pályájának fenntartására.Hollandiával együtt Magyarország szorgalmazza az Európai Unió erőteljes fellépést abban érdekében, hogy az európai gazdaságokat hátrányosan érintő korlátozó intézkedések ne maradhassanak érvényben - húzta alá.A külgazdasági és külügyminiszter Aurelia Frick, Liechtenstein külügy-, igazságügyi- és kulturális miniszterével folytatott megbeszélésének eredményeről szólva elmondta, megerősítették együttműködésüket az ENSZ működésének átláthatóbbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá tétele érdekében. Magyarország véleménye ugyanis az, hogy alapvető reformokra lenne szükség az ENSZ működésének értelmesebbé tétele érdekében. Elmondta továbbá, hogy megerősítették együttműködésüket az ENSZ úgynevezett független és pártatlan mechanizmusának támogatásáról, amely azért jött létre, hogy az emberiesség ellen Szíriában elkövetett bűncselekmények ne maradhassanak büntetlenül. Magyarország támogatja ezt az együttműködést, ezért idén is 50 ezer euró (mintegy 15,5 millió forint) támogatást biztosít a mechanizmus működéséhez. Egyetértettek továbbá abban is, hogy az adó kivetése és mértékének meghatározása a tagállamok szuverén döntésének részét kell képeznie, az adóharmonizációt pedig a versenyképesség elleni lépésnek tekintik - tette hozzá.Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy Ayman Safadival, Jordánia külügyminiszterével folytatott megbeszélésén összegezték a jordán tisztek számára zajló, robbanóeszközök felderítését célzó magyar irányítású második képzési évadját.Abbanabban egyeztek meg, hogy a képzés folytatódik - tette hozzá. Beszámolt arról is, hogy idén több, mint kétezer jordán diák jelentkezett a számukra létrehozott 400 férőhelyes magyar ösztöndíjprogramba. Ez a magyar felsőoktatási rendszer vonzerejét mutatja - húzta alá.