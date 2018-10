Szijjártó Péter a visegrádi négyek közötti kapcsolatok szorosabbra fűzéséről tárgyalt Szlovákiában

Szijjártó Péter a találkozók után elmondta, hogy Miroslav Lajcákkal elsősorban a Közép-Európát érő kihívásokról beszéltek.



Látszik, hogy ezekkel az országokkal szemben a migrációs politika miatt számos támadást indítottak és fognak a jövőben is, elsősorban európai színtéren, de az ezekre adott reakciók azt is bebizonyították, hogy a visegrádi csoport erősebb és egységesebb, mint valaha - mondta.



Andrej Dankóval pedig arról tárgyaltak, hogy a parlamenti elnök elkészíti azt az előterjesztést a Soros- Sargentini-jelentéshez kapcsolódóan, amellyel a parlament elfogadhatja a Magyarország szuverenitását megvédő nyilatkozatot.



Ha ez megtörténik, a visegrádi négyek tekintetében "a kör bezárul" - közölte Szijjártó Péter.



A miniszter elmondta: ez az előterjesztés világosan mutatja, hogy azok a pártok és azok a kormányok, amelyek ragaszkodnak az európai értékekhez, a nemzeti történelmi és kulturális hagyományokhoz, ha szoros együttműködést folytatnak, sikeresek lehetnek az Európai Unió jövőjéről szóló vitákban.



A kérdés most az, hogy elmenjen-e Európa egy föderalisztikus irányba, ahol "egyfajta európai egyesült államok létrehozását tűzték ki célul egyesek," léptessék-e ők az EU-t egy posztnemzeti, posztkeresztény időszakba, vagy azok a politikai erők és pártok diadalmaskodnak, amelyek ragaszkodnak a nemzeti, vallási és kulturális hagyományaikhoz, és ahhoz, hogy Európa keresztény kontinens.



Ez a küzdelem még nem dőlt el, és ebből a szempontból az európai parlamenti választás nagyon fontos - mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy ehhez kapcsolódóan Andrej Dankóval megerősítették azt a szándékot is, hogy a nemzeti alapon szerveződő, a nemzeti identitást, a kulturális, vallási hagyományokat és örökségeket fontosnak tartó pártoknak szorosan együtt kell működniük.