Szijjártó: Magyarország támogatja az ecuadori külügyminisztert, hogy ő legyen az ENSZ- közgyűlés következő elnöke

Magyarország támogatja, hogy az ENSZ-közgyűlés következő elnöke az ecuadori külügyminiszter legyen - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban az MTI-nek. A tárcavezető az ENSZ-székházban megbeszélést folytat María Fernanda Espinosa ecuadori külügyminiszterrel, az ENSZ-közgyűlés 73. ülésszakának elnökségére pályázó egyik jelölttel.Szijjártó Péter kifejtette: Magyarország komolyan veszi a fenntartható fejlődési célokról szóló ENSZ-határozatokat, ezért júliusban önkéntes beszámolót készít az előrehaladásról, és ebben elsősorban a vízügyekre, a vízgazdálkodásra fókuszál, mivel a magyar vízügyi, vízipari tudás világszinten keresett. Továbbá azért is, mert a víz, a vízhez való hozzáférés lesz a világon a következő időszakban az egyik legkritikusabb kérdés, amely a béke és a biztonság kérdését is jelentősen befolyásolja majd - mutatott rá.A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország olyan technológiai megoldásokat tud biztosítani, amelyek segíthetnek abban, hogy a víz kérdése ne a háborúk, hanem a béke kiindulópontja legyen. Kitért rá: az ENSZ-közgyűlés következő elnökének Magyarország az ecuadori külügyminisztert támogatja, akivel szeretnének megállapodni arról, hogy továbbra is legyen magyar munkatárs a közgyűlés elnökének stábjában.Magyarország emellett fontosnak gondolja a közgyűlés szerepének növelését, hiszen ez egy legitim testület, amelyben minden tagállam ott van, ezért az ország továbbra is pénzügyi támogatást nyújt a közgyűlés elnöki irodájának működéséért - mondta. Megjegyezte: az ENSZ-ben a közgyűlés elnökével, valamint a gazdasági és szociális ügyekért felelős főtitkár-helyettessel is tárgyal.Szijjártó Péter New Yorkban találkozik az American Jewish Committee (AJC) képviselőivel is. A megbeszélést illetően kiemelte: Magyarország továbbra is elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi politikai életben Izraellel szemben korrekt, kiegyensúlyozott megközelítés jöjjön létre.

Eddig is elutasítottunk minden Izraellel szembeni elfogult, egyoldalú kritikát és állásfoglalást, és ez így lesz a jövőben is.

- fogalmazott. Hozzátette: a közel-keleti békefolyamatban semmiképpen sem segít, "ha a nemzetközi közéletben hisztériát keltünk Izrael kapcsán".A külügyminiszter közölte: csak olyan javaslatokat támogatunk, amelyek valóban segítenek abban, hogy a közel-keleti békefolyamat előrehaladjon. Megjegyezte: emellett büszkén ad számot az AJC vezetőinek arról, hogy Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben, és a magyar kormány nemcsak az országhatárokon belül, hanem azon kívül is sokat tesz a zsidó közösségek megsegítésére, amire jó példa a szabadkai zsinagóga felújításának finanszírozása magyar költségvetési forrásból.