Szijjártó: Magyarország egy kisebbségvédelmi egyezmény megkötését javasolta Ukrajnának

Magyarország egy kisebbségvédelmi egyezmény megkötését javasolta Ukrajnának - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-vel Varsóban, ahol ukrán partnerével, Pavlo Klimkinnel tárgyalt egy biztonságpolitikai fórum helyszínén. Hozzátette, hogy a bizalom újjáépítésére van szükség a két ország között.A most bejelentett javaslat szerint a két kormány tartózkodna olyan politika folytatásától, amely egy nemzeti közösség asszimilációjához vezethet és amely egy-egy térségben megváltoztatná a nemzetiségi összetételt. Az egyezmény szabad nyelvhasználatot biztosítana a nemzetiségeknek a vallásgyakorlás, a kultúra, az oktatás és a közigazgatási intézkedések esetében.Az ukrán fél a javaslat tanulmányozására tett ígéretet - mondta el Szijjártó Péter. Reményét fejezte ki, hogy a következő, december 7-i milánói találkozón a magyar és az ukrán fél a tervezetet már érdemben, részleteiben is megvitathatja.Világos, hogy "a bizalom újjáépítéséhez kis lépéseken keresztül vezet az út" - húzta alá a miniszter. Pozitívnak értékelte, hogy az ukrán parlament honlapjáról lekerült az az aláírásgyűjtési petíció, amelynek révén a magyar nemzeti közösség deportálását akarták volna kezdeményezni Kárpátaljáról."Kifejezetten pozitívan tekintünk arra is, hogy az ukrán fél komolyan vette: ez a kérdés a 21. századi Európához teljesen méltatlan" - jelentette ki a külügyminiszter. Mint elmondta, Klimkinnel nemrégen egyetértettek abban, hogy a petícióra a "gusztustalan kifejezés sem lett volna túlzás".Pozitívnak értékelte azt is, hogy "a magyar nemzeti kisebbség vezetőivel szemben kihelyezett, hazug óriásplakátok ügyében" az ukrán hatóságok nyomozást kezdeményeztek.Megállapodás született arról, hogy az ukrán kormány kinevez egy, a határon átnyúló gazdasági együttműködésért felelős kormányzati tisztségviselőt - közölte emellett Szijjártó Péter. A kárpátaljai gazdasági program folytatásának zökkenőmentessé tétele érdekében Magyar Levente külügyminiszter-helyettes és a kinevezendő ukrán tisztségviselő minél hamarabb találkoznak - helyezte kilátásba.Közölte továbbá: "a bizalmi alap újraépítésének jegyében" jelezte Klimkinnek, hogy Budapest készen áll annak az 50 millió dollár értékű hitelkeretnek az aktivizálására, amelyből útépítést finanszíroznának Kárpátalján. Magyarország kész annak a programnak a folytatására is, amelynek a keretében több ezer, a kelet-ukrajnai harcokban érintett családból származó gyerek táborozhatott eddig a Velencei-tónál - sorolta a miniszter.Beszámolója szerint azt is jelezte Klimkinnek, hogy Magyarország továbbra is évente száz államilag finanszírozott ösztöndíjat biztosít az ukrán hallgatók számára a magyar egyetemeken."Magyarországnak az az érdeke, hogy a kialakult konfliktust minél előbb meg tudjuk oldani" - szögezte le Szijjártó Péter. Úgy vélte: ez jó lenne mindenkinek, nemcsak Ukrajnának és Magyarországnak, hanem elsősorban a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösségnek.