Szijjártó: komoly versenyelőnyt jelent az együttműködés Ausztráliával

Komoly versenyelőnyt jelent a V4-nek az együttműködés Ausztráliával - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.



A visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia), valamint Ausztrália külgazdasági miniszteri találkozójáról tartott sajtótájékoztatón Szijjártó Péter kiemelte: a V4 mára Európa növekedési motorjává vált, az európai gazdaság tengelye is egyre inkább Közép-Európa irányába tolódott el, a V4 erejét mutatja az is, hogy Ausztrália figyelme most Közép-Európára terelődik.



Hangsúlyozta: a visegrádi csoport támogatja az Ausztrália és az EU közötti szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások mielőbbi megkezdését, támogatja a bolgár soros EU-elnökséget, hogy már február végén döntés szülessen, és még tavasszal meginduljanak a tárgyalások. A tárgyalásokon a V4 számára különösen fontos lesz az autóipar és a mezőgazdaság kérdésköre - tette hozzá.



A tárcavezető kifejtette: a V4 mindig "a józan ész politikáját" képviselte a biztonságpolitikában és a gazdaságpolitikában, ezért ma már azt látni, hogy nem csak európai országok és európai gazdasági szereplők érdeklődnek irántuk, hanem globális érdeklődés tapasztalható Közép-Európa iránt. A V4 mindig képes volt erős kapcsolatot felépíteni az Európán kívüli országokkal - fűzte hozzá.



Mint mondta, nagy jelentősége van a mostani találkozónak, hiszen Ausztrália komoly gazdasági szereplő, amely az elmúlt 25 évben folyamatos növekedést tudott felmutatni. Az EU és a világ gazdaságai nagy változás előtt állnak, így Közép-Európa is, mert a termelésről a digitalizáció felé tolódik a hangsúly, egyre fontosabbá válik a munkahelyek hozzáadott értéke - magyarázta.



Szijjártó Péter úgy látja, a V4 országai "sosem szaladtak el a verseny elől". Komoly versenyelőnyt jelent számukra az együttműködés Ausztráliával, ahol rendkívül fontos az innováció és a kutatás-fejlesztés. Az innováció, az oktatás és a kutatás-fejlesztés területén szorosabbra fűzik az együttműködést Ausztráliával - közölte.



Megjegyezte: lengyel és cseh kollégája első külföldi útja volt ez a találkozó, és ez volt az első alkalom, hogy a V4 miniszteri szinten tanácskozott Ausztráliával. Nem az utolsó alkalom a mai: februárban külügyminiszteri szinten tárgyalnak a visegrádi országok Ausztráliával - tette hozzá.



Steven Ciobo, Ausztrália kereskedelmi, turisztikai és befektetési minisztere a kereskedelem és a befektetések bővítését, valamint a gazdasági kapcsolatok erősítését szorgalmazta Európával és azon belül a visegrádi országokkal.



Hangsúlyozta, hogy Ausztráliában jelentős lélekszámú közép-európai diaszpóra él és a régió államaihoz hasonlóan alacsony a munkanélküliség. A miniszter a kapcsolatok erősítését az EU és Ausztrália közötti megkötendő szabadkereskedelmi megoldástól várja. Hozzátette: Ausztrália a világ egyik leggyorsabban és 25 éve folyamatosan fejlődő térségeként a kutatás és az innováció területén is szeretne együttműködni a visegrádi országokkal.



Jadwiga Emilewicz lengyel vállalkozásokért és technológiáért felelős miniszter kijelentette: a visegrádi együttműködés reneszánszát éli, tagállamai gazdaságilag fordulathoz érkeztek. Lengyelország számára Ausztrália gazdasági jelentősége jóval a méretén felüli, a kapcsolatok további erősítéséhez a kereskedelem akadályait kell lebontani - tette hozzá.



Az erősödő kutatási és fejlesztési kapcsolatokról szólva a lengyel tárcavezető az együttműködések folytatását szorgalmazta, emellett sürgette a kulturális összeköttetések erősítését.



A miniszteri találkozó témái közül kitért a bevándorláspolitikára is: ezen a téren - mint fogalmazott - Ausztrália jelentős tapasztalatokkal rendelkezik és fel tudja mérni, hogy munkaerőpiaca kiket képes befogadni. A visegrádi országok álláspontja ebben a kérdésben egységes, és ezt Brüsszelben is hangsúlyosan kívánják képviselni - közölte.



Peter Ziga szlovák gazdasági miniszter szerint a mostani találkozó olyan párbeszédet indított el, amelynek biztosan lesz folytatása, már csak a szabadkereskedelmi megállapodás miatt is, amelynek megkötését a V4 elkötelezetten támogatja. A szlovák tárcavezető sikeres tárgyalásokra számít az egyezményt illetően, de felhívta a figyelmet, hogy az eddigi tapasztalatok alapján nem lehet gyors eredményekre számítani.



Úgy vélte, a mai találkozó is megerősítette, hogy a V4-nek van jövője, és nagymértékben hozzájárul az EU fejlődéséhez.



Tomás Hüner cseh ipari és kereskedelmi miniszter arról beszélt, hogy a tanácskozás bizonyítja a visegrádi országok elkötelezettségét a szoros együttműködés mellett. Mint mondta, országa példaként tekint az ausztrál gazdaságra, amellyel mindenképpen érdemes jó kapcsolatokat kiépíteni.