Szijjártó: ki kell iktatni a hisztériát és a túláradó érzelmeket az európai-amerikai kereskedelmi vitákban

Ki kell végre iktatni a hisztériát és a túláradó érzelmeket az európai-amerikai kereskedelmi vitákban; az Európai Unió nagyon komoly hibát követett el akkor, amikor Donald Trump amerikai elnök megválasztása után hisztériát keltett a kapcsolatokban - mondta pénteken az MTI-nek telefonon nyilatkozva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki részt vesz az uniós tagországok külügy- és gazdasági minisztereinek nem hivatalos innsbrucki tanácskozásán. Szijjártó Péter szerint a találkozón alapvetően az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok kerültek terítékre.A magyar tárcavezető szerint az EU túl sok időt töltött azzal, hogy kritizálta az amerikai elnököt megválasztása után, ahelyett, hogy az együttműködést kezdte volna vele kiépíteni."Ezt a hibát most nem szabad az EU-nak újra elkövetnie, hanem ki kell iktatnia a hisztériát és a túláradó érzelmeket az európai-amerikai kereskedelmi vitákban, és a kölcsönös tisztelet talaján állva kell hozzálátni ennek a vitának a rendezéséhez, mert ha nem lesz megállapodás, az nagyon komoly károkat fog okozni az európai gazdaságnak, és ezen belül a tagállamok gazdaságainak. Ezért el kell kerülni ennek a helyzetnek a további eszkalálását" - fogalmazott Szijjártó Péter.Magyarországnak három szempont fontos az európai-amerikai kereskedelmi vita rendezésében. A miniszter szerint először is rendkívül fontos, hogy ne legyenek befektetési korlátozások, mert az Egyesült Államok ma már a második legnagyobb befektető Magyarországon: 1700 amerikai vállalat 105 ezer magyar embernek ad munkát. "Ezért Budapestnek az az érdeke, hogy semmifajta kereskedelmi korlátozás nem lépjen életbe" - tette hozzá Szijjártó Péter.A második szempont az, hogy meg kell védeni az autóipari kereskedelem szabadságát: semmilyen korlátozás ne nehezítse az európai és az amerikai autóipar együttműködését."Ez nekünk azért érdekünk, mert most már meghaladja a 9000 milliárd forintot az autóipar teljesítménye Magyarországon, termékeinek 92 százaléka exportra megy, ennek egy jelentős része pedig az Egyesült Államokba.A harmadik pedig az, hogy a mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági szabályok színvonalát fenn kell tartani az uniós-amerikai kereskedelmi vita rendezésekor. Tiszteletben kell tartani azt, hogy Magyarországon nagyon szigorú sztenderdek vannak az élelmiszerbiztonság területén, a GMO-mentességet pedig az alaptörvény rögzíti, amit mindenképpen szem előtt kell tartani."Ne legyenek befektetési korlátozások, védjük meg az autóipari kereskedelem szabadságát, és védjük meg a mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági szabályok színvonalát" - összegezte a tárcavezető.Az innsbrucki tanácskozás alkalmával Szijjártó Péter tárgyalt a román, az osztrák és a német gazdasági miniszterrel, mindhármukkal az európai autóipar működését befolyásoló szabályozások ésszerűbbé tételét vitatta meg.