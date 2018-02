Szijjártó: a migráció veszélyes és megállítható!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ENSZ globális migrációs csomagjának az alapállítása nem felel meg a valóságnak.



"A dokumentum alapállítása hamis, hazug" - jelentette ki Szijjártó Péter csütörtökön Prágában, miután tárgyalásokat folytatott vendéglátójával Martin Stropnicky cseh külügyminiszterrel.



A magyar tárcavezető leszögezte: nem igaz, hogy a migráció pozitív és, hogy megállíthatatlan. Magyarország nem ért egyet ezzel az állítással. "A migráció veszélyes és megállítható" - fejtette ki Szijjártó Péter. Megerősítette korábbi nyilatkozatát, amely szerint, ha az ENSZ február 5-én egy migrációpárti javaslatot ad ki, akkor Magyarország ki fog lépni az ENSZ globális migrációs csomagjának tárgyalásáról.



Szijjártó köszönetet mondott a cseheknek azért a segítségért, amelyet a migrációs hullám megállítása érdekében korábban nyújtottak a magyaroknak. "Ezzel közösen bebizonyítottuk, hogy a migráció megállítható és a határok védhetőek" - fejtette ki a miniszter.



A tárcavezető ugyancsak hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a határok védelmét, mert az utóbbi időben ismét szaporodnak a határsértések. Naponta az illegális migránsok tucatjai, olykor százai, próbálnak meg betörni az országba.



Úgy vélte, hogy az ENSZ globális migrációs csomagja gyengíteni akarja a határvédelmet, s azt szeretné, hogy ez ne minősüljön bűncselekménynek. "Mi ellenkező véleményen vagyunk, az illegális határátlépés bűncselekmény, és mi a magyar állampolgárok biztonsága érdekében megvédjük határainkat, a schengeni határokat" - vélekedett a külgazdasági és külügyminiszter.



"Írjon elő az ENSZ amit akar, mi megvédjük Magyarország határait és a schengeni határokat" - fogalmazott Szijjártó. "Az ENSZ globális migrációs csomagjának terve kísértetiesen hasonlít a Soros-tervre" - tette hozzá a miniszter.



A cseh külügyminiszter a sajtótájékoztatón kifejtette: "Csehország és Magyarország, illetve az egész visegrádi csoport egyaránt ellenzi az illegális migránsok befogadását. Közösen el akarjuk érni, hogy az Európai Unióban ne fogadják el a menekültek befogadásának új szabályozását, az úgynevezett Dublin 4 tervet". Martin Stropnicky hozzátette: mindketten egyaránt elutasítják a kötelező menekültkvótákat és szorgalmazzák a schengeni határok szigorúbb védelmét.



A miniszter újságírók előtt köszönetet mondott Magyarországnak "a dinamikus és aktív" visegrádi elnökségért, Csehországot és Magyarországot "szoros szövetségesnek, jó szomszédoknak" nevezte.



Martin Stropnicky hangsúlyozta, hogy Csehország számára a visegrádi csoport érték, és új szövetségekre keresésére is szükség van. Ilyen értelemben példaként említette Orbán Viktor miniszterelnök bécsi tárgyalásait.



A cseh külügyminiszter szerint a visegrádiaknak nem csak arról kellene beszélniük, mit utasítanak el, hanem saját javaslatokkal is elő kellene állnia az uniós problémák megoldására. Elsősorban arról kell beszélni, "hogy saját konszenzuális javaslatokat terjesztünk elő az uniós problémák megoldására" - jelentette ki a cseh diplomácia vezetője. Ez az úgynevezett Dublin 4-et is érinti - tette hozzá.



Szijjártó Péter prágai látogatása során megbeszéléseket folytat még Lubomír Metnar cseh belügyminiszterrel, Jaroslava Nemcová szociális és egészségügyi miniszterrel, Karla Slechtová védelmi miniszterrel, valamint udvariassági látogatást tesz Andrej Babis ügyvezető cseh kormányfőnél.