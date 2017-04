Szigorúan ellenőrzik a jövőben a cégeket, akik vízumlottón nyert engedéllyel alkalmaznak külföldieket

A jövőben szigorúbban ellenőrzik az Egyesült Államokban az úgynevezett vízumlottó révén elnyert tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalókat fogadó cégeket - jelentette be hétfőn az amerikai belbiztonsági minisztérium.



A tárca egy sor olyan intézkedést jelentett be, amelyek célja, hogy kiszűrje a vízumlottóval elnyert, H1B típusú vízummal visszaélő amerikai munkaadókat.



A vízumlottó rendszerével - melynek során lottójátékhoz hasonlóan sorsolnak ki munkavállalói vízumokat - évente 65 ezer külföldi dolgozót fogadnak az Egyesült Államokban, s további 20 ezer ilyen vízumot tartanak fenn a rendkívül kiemelkedő képzettséggel rendelkező szakemberek és speciális munkaköröket betöltők számára. A legnagyobb számban a kaliforniai Szilícium-völgyben alkalmaznak a cégek H1B vízummal érkező szakembereket.



Donald Trump elnök kormányzata az "Amerika az első" jelszó és politika jegyében a vízumlottó rendszerének megszüntetését ígérte, s ennek a határideje hétfőn járt le. A rendszert azonban mégsem törlik el, hanem helyette szigorúbb ellenőrzést jelentett be a belbiztonsági minisztérium. A H1B vízummal rendelkezőket foglalkoztató cégeknek egyebek közt igazolniuk kell, hogy az adott munkakörre valóban nincs amerikai állampolgárságú munkavállaló, s különösen szigorú vizsgálatnak vetik alá azokat a vállalatokat, amelyek érzékelhetően sok ilyen vízummal rendelkezőt alkalmaznak. A cél - a minisztérium megfogalmazása szerint - az, hogy ne "diszkriminálják az amerikai dolgozókat".



Hétfőn az igazságügyi minisztérium közleményben figyelmeztette a vállalatokat "a H1B vízummal az amerikai munkavállalók hátrányos megkülönböztetését elősegítő visszaélések" következményeire. Tom Wheeler, miniszterhelyettes szerint amennyiben ez megtörténik, a minisztérium nyomozást, majd büntetőjogi pert indíttat az adott vállalat ellen.



A Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer sejtetni engedte, hogy az ügyben nem ez a végleges döntés, Trump elnök a bevándorlást szabályozó nagyobb és átfogó reform keretében ismételten szabályozhatja ezt a vízumgyakorlatot is.