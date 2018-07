Szigorítottak a törvényen, megadóztatja Bécs az Airbnb-t

Bejelentési kötelezettség

Turisztikai törvényének szigorítása révén az osztrák főváros növelte az Airbnb-s magánszállásokból származó bevételét. Az új szabályozás tavaly nyáron lépett hatályba, de már a türelmi időszakban jelentősen éreztette hatását Bécs kasszáján.Hat hónapos türelmi időszak után tavaly nyár végétől Bécs kötelezi az Airbnb-t és más szállásmegosztó portálokat, hogy jelentsék be szállásadóikat. Az osztrák főváros így akarja elérni, hogy a magánszállások tulajdonosai se tudjanak kibújni adófizetési kötelezettségük alól. A szigorítás életbelépése után ötven százalékkal nőtt Bécs magánszállásokból származó adóbevétele, derült ki az Eurocomm-PR, Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményéből.A turisztikai törvény szigorítása alapján az adóelkerülő szállásadóknak 420 euró (mintegy 130 ezer forint) helyett most már egy 2100 eurós (mintegy 650 ezer forint) büntetést kell fizetniük, amennyiben lebuknak. A könnyebb nyomon követhetőség érdekében pedig az online platformok kötelesek jelenteni a városnak regisztrált magánszállásaikat. Így Bécs ellenőrizni tudja, hogy a szállásadók befizették-e a rájuk vonatkozó 2,5–2,8 százalékos idegenforgalmi adót.A legnagyobb szállásmegosztó portál, az Airbnb adatvédelmi aggályokra hivatkozva maga akarta behajtani az adót, amit aztán Bécs városnak továbbutalna. Erről tárgyalásokat folytattak. A konszern 2014 óta több mint kétszáz nagyvárossal kötött hasonló adózási megállapodást.A szigorítás egyébként valójában már tavaly februárban életbe lépett, de a város augusztus 17-ig haladékot adott. Ennek ellenére Bécs már a türelmi időszakban profitált a szigorításból, hiszen több magánszállásadó jelentkezett be az önkormányzatnál önszántából. Míg 2016 nyarán alig ezer magánszállás után fizettek be idegenforgalmi adót, addig 2017 augusztusára már 1446 magánszemély jelentette be magát. Az elmúlt év első hat hónapjában így több tízmillió forinttal nőtt a város bevétele. Az illetményből befolyó pénzt Bécs idegenforgalmi célokra használja. Például ebből a többletbevételből reklámozza magát az osztrák főváros más országokban, így a szállásadók maguk is profitálnak a befizetésekből.Az elmúlt pár évben Bécsben is megugrott a magánszállások száma. Míg 2016 márciusában még csak 5600 kiadó lakás és szoba közül válogathattak az érdeklődők az Airbnb szállásmegosztó portálon, addig azóta ezek száma már nyolcezer körülire emelkedett. Mivel a magánszállásadók többsége nem fizette be az idegenforgalmi adót, Bécs korábban évente több százezer euró bevételtől esett el.A lakáskiadás után hazánkban is adózni kell. Persze a hosszabb időre szóló, tartós ingatlan-bérbeadások, azaz hétköznapi értelemben albérletek adószabályai eltérnek a rövid, turisztikai jellegű lakáskiadásoktól. A lakáskiadás feltételeit érdemes szerződésben rögzíteni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezt a szolgáltatást is ellenőrzi, próbavásárlásokkal is. Szükség esetén bírságot szabhat ki és aki engedély nélkül végzi tevékenységét, további vizsgálatokra számíthat. A lakáskiadás az Airbnb révén Magyarországon is adóköteles, egyéb szálláshely-szolgáltatásnak minősül. Többféle tevékenységi forma, adózási mód közül választhat a bérbeadó, de legalább adószámra van szüksége és nyugtát, számlát kell adnia. Be kell jelentkeznie a NAV-hoz és a települése jegyzőjétől engedélyt kell beszereznie. A szabályozás részleteiről aoldalon lehet tájékozódni.