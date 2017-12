Szexuális bántalmazással vádolt szenátorjelöltet támogat Trump

A Fehér Ház közleményben tudatta, hogy a Trump hivatalosan támogatta Moore-t, miután a két politikus "pozitív tartalmú" telefonbeszélgetést folytatott egymással.



Előzőleg hétfőn Trump Twitter-üzenetben biztosította teljes támogatásáról Moore-t, egy héttel a szenátusban csak szoros többséggel rendelkező republikánusok számára létfontosságú előrehozott választás előtt.



"A demokraták egy szavazatot sem hajlandók adni a jelentős adócsökkentés érdekében , és emiatt van szükségünk arra, hogy Alabamában Roy Moore nyerjen" - írta a mikroblog portálon az amerikai elnök.



Az ultrakonzervatív republikánus Roy Moore-t több nő is vádolta Olyan "helytelen szexuális magatartással", amely a csóktól a szexuális bántalmazásig és tapogatásig terjedt. A legfiatalabb áldozat 14 éves volt. A legrégebbi esetek a hetvenes években történtek, amikor Moore harmincas éveiben járt.



A vallási fundamentalizmusa miatt az alabamai főbírói székből eltávolított Moore a vádak nyilvánosságra hozatala előtt a december 12-én az alabamai előrehozott szenátorválasztás esélyese volt. Donald Trump eddig nem állt ki hivatalosan Moore mellett, meglehetősen homályosan nyilatkozott, illetve beérte a demokrata párti ellenfél elleni támadásokkal.



Novemberben, miután a The Washington Post című lapban megjelent a Moore-t vádoló négy nő tanúvallomása, a Fehér Ház jelezte, hogy ha a vádak igaznak bizonyulnak, Roy Moore-nak vissza kell lépnie.



Roy Moore esetleges veresége tovább csökkentené a republikánusok amúgy is szűk többségét a szenátusban, ahol jelenleg 100 szenátori hely közül 52 az övék.