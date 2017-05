Szerettei körében érte a halál a világhírű rockzenészt

Elhunyt Gregg Allman amerikai rockzenész. A 69 éves, hosszú ideje betegeskedő zenészt szombaton savannah-i otthonában, szerettei körében érte a halál.A zenész az idősebb bátyjával, Duanéval a hatvanas évek végén alakított együttesben, a The Allman Brothers Bandben kezdte a pályafutását. Fénykorában a banda számait folyamatosan játszották a rádiócsatornák, albumaik pedig a rocktörténelem legjobbjai közé kerültek - idézte fel a BBC News.Számos nagy sikerű számukat - köztük a Whipping Post, az It's Not My Cross to Bear és a Midnight Rider címűeket - Greg Allman írta, aki az együttes vezető énekese és billentyűse volt.Cher, aki a hetvenes években a felesége volt, halálhírével kapcsolatban úgy fogalmazott: "nincsenek szavak", és mellékelt egy képet is, amelyen mindketten szerepelnek.Az együttest első három albuma igazi sztárrá tette, ám ekkor súlyos tragédia érte a csapatot: a rendkívüli tehetségként emlegetett rockgitáros, Duane, 1971-ben, 24 éves korában egy motorbalesetben elhunyt. Alig több mint egy évvel később pedig a basszusgitáros, Berry Oakley is motorbaleset áldozata lett.Allmant, aki példaképként tekintett fivérére, nagyon lesújtotta a két haláleset, és a hetvenes években heroinfüggő lett. Egy pár évvel ezelőtt az AP hírügynökségnek adott interjújában elmondta, nincs nap, hogy ne gondolna bátyjára, akadnak pillanatok, amikor a jelenlétét is érzi.Az együttes a nyolcvanas években felbomlott, de az idők során többször újraformálódott. 1990-ben az új felállású banda új zenével állt elő, és új hallgatóságot is talált.1995-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, de 2012-ben My Cross to Bear címmel kiadott emlékirataiban elárulta, hogy túl részeg volt ahhoz, hogy élvezze a ceremóniát. 1996-ban az együttes Grammy-díjat kapott a legjobb instrumentális rock kategóriában a Jessica című számért. A bandát 2012-ben Grammy-életműdíjjal is kitüntették.Allmannál 1999-ben hepatitis C-fertőzést állapítottak meg, 2010-ben májátültetésen esett át. Tavaly augusztusban bejelentette, hogy súlyos egészségügyi problémái miatt a Mayo Klinikán kezelik, és lemondta további fellépéseit. Idén márciusban pedig a 2017-re vállalt koncertjeit is lemondta. Menedzsere, Michael Lehman szerint az utóbbi időben Southern Blood című utolsó albumán dolgozott, amelynek kiadását szeptemberre tervezték.