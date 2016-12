Szerdától megerősítik a bécsi karácsonyi vásárok védelmét

Patrick Maierhofer bécsi rendőrségi szóvivő indoklása szerint azt szeretnék megakadályozni, hogy jármű hajthasson be a vásárok területére. Így betonterelőket helyeznek el a bécsi Rathausplatzon lévő karácsonyi vásárhoz. A schönbrunni kastély előtt működő vásárnál már kedd este elhelyezték a betonakadályokat. További biztonsági intézkedésekről a nap folyamán döntenek.



A Rathausplatzon lévő vásár Ausztria legnagyobb karácsonyi rendezvénye, minden évben mintegy 3,5 millió látogatót vonz. A város különböző pontjain nagyjából harminc karácsonyi vásárt tartanak.



Gerhard Pürstl bécsi rendőri vezető bejelentése szerint megemelik a Bécsben szolgálatot teljesítő rendőrök létszámát, és ellenőrzik a gépjárműveket. "A lakosság elbizonytalanodott, az emberek biztonságérzete pedig igen fontos számunkra, így jeleznünk kell, hogy készen állunk" - mondta Pürst.



Kedden a biztonsági erők január 9-ig tartó megerősített készültségét rendelte el Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter. A tárca felvette a kapcsolatot a vásárok szervezőivel, hogy a lehető leghatékonyabban tudják foganatosítani a biztonsági intézkedéseket.



A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki legyen éber és a gyanús eseteket jelentse a rendőrségnek.



A belügyminiszter szerint nem szabad a lakosokat arról győzködni, hogy teljes biztonságban vannak. Ugyanakkor meglátása szerint nincs ok arra, hogy a köztéri karácsonyi és szilveszteri eseményeket kerüljék az emberek.



A hétfői berlini merényletet követően megerősítették a rendőri jelenlétet a tartományokban is. A tiroli tartományi vezető pedig a Brenner-hágó térségében lévő határszakasz szigorúbb ellenőrzését szorgalmazta.