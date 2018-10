Szerb ortodox pátriárka: a konstantinápolyi patriarkátus döntése az ukrajnai és más egyházak szakadásához vezethet

Mint mondta: a pravoszláv világ nagyon mély válságban van, és akár az a "tragédia" is megtörténhet, hogy a megosztottság hosszan elhúzódik. Mindazonáltal hozzátette, hogy az egyházban nincsenek visszafordíthatatlan folyamatok és végleges változások, szeretettel és Isten kegyelmével mindent helyre lehet hozni, ha az emberekben van jó szándék és készség a bűnbánatra. Véleménye szerint az egyházi rend alapvetően nem változtatható meg, gondok csak akkor adódnak, amikor az emberek - bármilyen cél vezérelje is őket - ezt a rendet felborítják.



Irinej pátriárka kiemelte: a szerb ortodox egyház kiáll az egyház egységéért, az egyetértésért, a felelősségért, a kánonjogi rend hitelességéért, és ellenez mindent, ami megosztáshoz és szakadáshoz vezet. Mint mondta, ilyen megosztáshoz vezető lépésnek tekinti a konstantinápolyi ökumenikus patriarkátus szinódusának október 11-i közleményét, amely szövegében, nézeteiben és szellemiségében ellentétes az ortodox egyház tanításával és felépítésével.



A szerb ortodox egyház vezetője szerint a konstantinápolyi állásfoglalás szakadáshoz vezet, és nemcsak az ukrán ortodox egyház kánoni területén, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy más helyi egyházak területén is. A pátriárka szerint a közlemény szövege, amely "állítólag a béke és a Jézus iránti szeretet szellemében az erőszak ellen, valamint a templomok és a kolostorok elfoglalása ellen szól, olyan, mintha a saját lépéseik következményei felett hunynának szemet".



"Hogy azt ne mondjam, Pilátus kézmosásához hasonlít" - tette hozzá a szerb pátriárka.



Irinej pátriárka felhívta a figyelmet arra, a szerb ortodox egyház nevében mindent megtett, hogy elkerülhetővé tegye a szakadást. Találkozott Ilarion volokolamszki metropolitával, a moszkvai patriarkátus egyházközi külügyeinek irányítójával, akinek kifejtette a szerb egyház álláspontját, amely szerint nem szabad megengedni a szakadást, tiszteletben kell tartani az évszázados egyházi rendet és a szent kánonokat, amit jelenleg a konstantinápolyi patriarkátus nem tesz meg.



Irinej pátriárka emellett tárgyalt a moszkvai pátriárkával is, és az üzenetet minden autokefál (önálló) egyháznak továbbították. A szerb ortodox egyház zsinata pedig arra kérte I. Bartolomaioszt, Konstantinápoly ökumenikus pátriárkáját, hogy ne lépjen elhamarkodottan, hanem a párbeszéd és az összpravoszláv egyetértés útján haladjon.



A konstantinápolyi ökumenikus patriarkátus szinódusa a múlt héten de facto elismerte az ukrán ortodox egyház autokefáliáját (önállósságát). A tanácskozás egyebek között érvénytelennek minősítette azt az átkot, amelyet a moszkvai patriarkátus mondott ki két, általa szakadárnak tekintett ukrán egyházi vezetőre, és bejelentette szándékát, hogy a kijevi főegyházterületet több mint három évszázad után visszatérítse a konstantinápolyi (Isztambulban működő) patriarkátus joghatósága alá.



A jogvita nyomán az orosz ortodox egyház bejelentette: megszakítja kapcsolatait a konstantinápolyi patriarkátussal.