Szeméthalmokat kerülgetnek az utasok Ibiza repülőterén

Tarthatatlan állapotok uralkodnak Ibiza szigetének repülőterén, ahol már hat napja sztrájkolnak a takarítók, követelve elmaradt bérük kifizetését - derül ki a spanyol sajtó beszámolóiból.



A médiumokban hétfőn megjelent fényképek tanúsága szerint a Baleár-szigetekhez tartozó Ibiza repülőterén az utasoknak kerülgetniük kell a szeméthalmokat.



A terminálon kívül és belül elhelyezett kukákból kiömlenek a műanyagpalackok, a papírpoharak és a nejlonzacskók. Gyűlik a hulladék a sarkokban, a padok alatt. A mellékhelyiségek is zárva vannak, mert nincs, aki takarítsa.



A KLE nevű takarítócég alkalmazásában álló dolgozók május 16-án léptek sztrájkba, amiért munkáltatójuk már három hónapja tartozik a bérükkel.



A sztrájkolók lepedőre írt és a bejáratnál kifeszített transzparenseken tájékoztatják az utasokat a kialakult helyzetről, angol és spanyol nyelven is arra kérik őket, hogy ha tudnak, segítsenek nekik. Az adományokat cipős dobozba gyűjtik.



A repülőtér üzemeltetéséért felelős AENA vállalat bejelentette: szerződést bontott a takarító céggel, amely tartozásai miatt csődeljárást kért maga ellen.



Az üzemeltető az Ingresan nevű céget bízta meg a repülőtér takarításával, amely átveszi a dolgozókat is.



A sztrájkolók azonban addig nem veszik fel a munkát, amíg nem tisztázódik, hogy pontosan mikor és kitől kapják meg elmaradt fizetésüket.



A sziget repülőterén az elmúlt hétvégén 80 ezer utast regisztráltak, a nyári csúcsforgalom pedig a következő hetekben kezdődik, amikor megnyitnak Ibiza neves diszkói, ahova minden évben rengeteg szórakozni vágyó külföldi turista érkezik.