Szemétdombra hajította a megerőszakolt és megölt 7 éves kislány testét

Kivégezték azt a pakisztáni férfit szerdán, aki meggyilkolt nyolc gyermeket az ország keleti, Pandzsáb tartományában - jelentették be hivatalos források.



Mohamed Imránt Lahor városának börtönében akasztották fel szerda hajnalban. A kivégzésen jelen volt egyik áldozatának, a hétéves Zainab al-Anszárínak az édesapja is, aki az ítélet kihirdetése után azt is kérte a bíróságtól, hogy Imránt nyilvánosan akasszák fel, mert ez, fogalmazott, elrettentene másokat hasonló tettektől. A bíróság a kérést elutasította.



A gyászoló apa az ítélet végrehajtása után köszönetet mondott a bíróságnak, a kormánynak és a nyomozóknak.



"A lányom többé nem jön vissza, de legalább igazságot szolgáltattak nekünk" - fogalmazott, ismét megemlítve mindazonáltal, hogy jobbnak tartotta volna a nyilvános ítéletvégrehajtást.



Zainab al-Anszárít a férfi Kászur városában megerőszakolta és megölte, a testét pedig egy szemétdombra hajította. A bűntény hatalmas felháborodást keltett az országban, Kászurban több utcai tüntetést is tartottak.



Imránt idén januárban, két héttel Zainab meggyilkolása után tartóztatták le. Ezután további gyilkosságokat is elismert, a bírósági tárgyaláson bűnösnek vallotta magát.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)