Szemét közé, ketrecbe zártak két roma nőt Olaszországban

Egy olaszországi szupermarket dolgozói egy utcai hulladéktároló ketrecbe zártak két roma asszonyt, akik a hulladék között kutattak, és videót forgattak róluk, amit az interneten osztottak meg. Hatósági eljárás indult - jelentette az olasz sajtó pénteken.Az eset a toszkánai Follonicában történt. A két nő egy szupermarketlánc egyik üzleténél, az utcai hulladéktárolókat körbevevő ketrecben kutattak a hulladék között. A szupermarket három dolgozója néhány percre rájuk zárta a ketrecet, majd elengedte őket.A ketrecbe zárt és elkeseredetten kiabáló két nőről forgatott videót a helyi csendőrök is látták, azonosították a szupermarket dolgozóit, és azonnali eljárást indítottak a személyi szabadság súlyos megsértése miatt. Két férfi a ketrec mellett állva kinevette és gúnyolta a roma nőket, egy harmadik mindezt videóra vette.Az internetes videó pár - amit többek között az olasz LiberoTv is megosztott -, perc alatt elterjedt, több mint 300 ezren kommentálták számos rasszista megjegyzéssel.A szupermarketlánc az elsők között ítélte el a történteket, és reagált is rájuk a dolgozók felfüggesztésével.Andrea Bellini, Follonica polgármestere elfogadhatatlannak nevezte az incidenst.Hangsúlyozta, hogy a hatósági eljárással párhuzamosan a civil társadalom válaszadására is szükség van, hogy az esetet ne közöny kísérje.Bejelentette, hogy Follonica önkormányzata a szolidaritás és a társadalmi integráció értékeit szorgalmazó kezdeményezésekkel kíván tenni ezzel a „minősíthetetlen" magatartással szemben.