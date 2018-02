Személyvonat ütközött tehervonattal Columbiában - Két halott és már 110 sérült - fotók

Személyvonat ütközött vasárnap tehervonattal, majd kisiklott Dél-Karolinában. A balesetben ketten meghaltak és több mint 110-en megsérültek - közölték az amerikai hatóságok. A baleset a dél-karolinai székváros, Columbia közelében történt helyi idő szerint hajnali fél háromkor. Az Amtrak vasúttársaság New Yorkból Miamiba tartó, Silver Star néven is ismert személyszállító vonatán 139 utas és nyolcfős személyzet utazott a szerencsétlenség időpontjában.A vizsgálatok során eddig csak annyi derült ki, hogy a gyorsvonat rossz vágányra került és 95 kilométer/órás sebességgel belerohant egy álló tehervonatba. A balesetben az Amtrak két alkalmazottja vesztette életét. A sérültek többsége zúzódásokat szenvedett, de több ember csonttöréssel került kórházba. Az utóbbi két hónap alatt ez már a harmadik súlyos vasúti baleset. Decemberben három ember vesztette életét, miután az ország északnyugati részén, Washington államban kisiklott az Amtrak egyik szerelvénye, amely az előírtnál jóval nagyobb sebességgel haladt a helyszínen, egy autópálya fölött átívelő hídon. Négy nappal ezelőtt Virginia államban egy kamion ütközött össze egy vonattal, amelyen kongresszusi képviselők, köztük Paul Ryan házelnök is utazott. Abban a balesetben egy ember halt meg, hat pedig megsérült.

