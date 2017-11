Személyes vita vezetett a keddi észak-kaliforniai lövöldözéshez

A rendőrség ugyan nem nevezte meg nyilvánosan a keddi lövöldözés elkövetőjét, ám a Sacramento Bee című lap nyilvánosságra hozta: a tettes a 44 éves Kevin Neil. Édesanyja nyilatkozott is a Fox televíziónak és elmondta: szerinte fia a szomszédokkal folytatott vitája miatt kezdett lövöldözni.Kevin Neil - az édesanya szerint - végletekig elkeseredett volt, mert a szomszédjairól úgy vélte, hogy metamfetamint gyártó laboratóriumot működtetnek, és a szivárgó füst árt a kilenc kutyájának. Ezért magához vette félautomata fegyverét és először két szomszédját lőtte agyon, majd a helyi iskola felé vette útját, ahol az iskola előtt, majd bent is vaktában lövöldözött. A Record Searchlight című helyi lap szerint csak az iskola mosdójába tudott bemenni, amikor ugyanis a településen eldördültek az első lövések, egy asszony autóval az iskolába sietett és figyelmeztetett a veszélyre.A kaliforniai fővárostól északra fekvő, 1400 lelket számláló Rancho Tehama településen elkövetett ámokfutás kedden , helyi idő szerint délelőtt, 45 percig tartott, és öt halálos áldozatot, valamint több sebesültet követelt. A rendőrség üldözőbe vette a menekülő Neilt, és tűzharcban agyonlőtte őt.A támadó személye nem volt ismeretlen számukra. Kevin Neilt már korábban is feljelentették, családon belüli erőszak miatt, januárban pedig letartóztatták, mert az egyik szomszédnőjét megkéselte, egy másikat pedig kirabolt. 160 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezhetett a még folyamatban lévő bírósági tárgyaláson.A rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben, részletesebb tájékoztatást azonban egyelőre még nem adott. Így még nem derült ki az sem, hogy az elkövető hogyan juthatott fegyverhez. Nem közölték egyelőre azt sem, hogy hány gyermek volt a halálos áldozatok között.