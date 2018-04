Szélsőjobboldali aktivisták eltorlaszoltak egy alpesi hágót

Eltorlaszolta a francia Alpokban található Échelle-hágót az Indentitárius Nemzedék (GI) francia szélsőjobboldali szervezet mintegy száz aktivistája, akik szombat reggel mentek fel a francia-olasz határon lévő hágóba, azzal a céllal, hogy egyetlen illegális bevándorló se léphessen Franciaország területére.



Ez a hágó "az illegális bevándorlók stratégiai átkelő pontja" - mondta Romain Espino, a GI egyik szóvivője az AFP francia hírügynökségnek, egyben bírálva "a hatóságok gyávaságát". "Egy kis akarattal ellenőrizni lehetne a bevándorlást és a határokat" - tette hozzá.



Az AFP úgy tudja, hogy a többségében franciákból álló csoportban magyarok, olaszok, dánok, osztrákok, angolok és németek is vannak.



Az aktivisták hótalpon jutottak fel a hágóba, építkezéseken használt műanyag rácsokból "jelképes határt" húztak fel, és a hágóban akarják tölteni legalább a hétvégét, hogy jelezzék az esetleges bevándorlóknak, hogy "a határ zárva, és haza kell térniük".



A hegyoldalon egy óriás transzparenst feszítettek ki, amelyen vörös alapon fehér betűkkel ez az üzenet olvasható angolul. Ha a migránsok mégis át akarnak kelni, "hívni fogjuk a csendőrséget.( ...) Azután az igazságszolgáltatás teszi majd a dolgát" - jelentette ki Romain Espino.



A GI által bérelt két helikopter repült el napközben a helyszín felett. Később drónok, vasárnap pedig egy kétüléses repülő fog őrködni.



"Meg kell magyarázni az esetleges bevándorlóknak, hogy az az embertelenség, ha elhitetik a Földközi-tengeren vagy a behavazott Alpokon átkelő emberekkel, hogy ezek az útvonalak egyáltalán nem veszélyesek. Ez nem igaz" - jelentette ki Espino.



"Nem fogják megtalálni Eldorádót, ez erkölcstelen. Ennek a franciák fizetik meg az árát" - tette hozzá.



Hautes-Alpes megye prefektúrája szerint az akció "eddig békésen zajlott", és az aktivisták egy része kora estére elhagyta a helyszínt.



"A prefektúra és a rendvédelmi erők továbbra is éberen figyelik az akció lebonyolítását, hogy megakadályozzák a közrend bármilyen megzavarását és garantálják a jog betartását" - áll a prefektúra közleményében.



Az AFP szerint szombat délután egyetlen rendfenntartót sem lehetett a helyszínen látni.



Az 1762 méter magasan fekvő Échelle-hágó hat kilométerre fekszik az olasz határtól.



Egy éve Hautes-Alpes megyébe egyre több fiatal érkezik, főként Guineából és Elefántcsontpartról. A francia hatóságok szerint 315 illegális bevándorlót toloncoltak vissza Olaszországba 2016-ban, 2017-ben pedig 1900-at.



A francia-olasz határ teljes hosszán továbbra is erős a migrációs nyomás - közölte péntek este Gérard Collomb francia belügyminiszter, emlékeztetve, hogy 50 ezer kérelmet utasítottak vissza 2017-ben.



"Úgy döntöttünk, hogy fél évre megújítjuk a határellenőrzést" - mondta a miniszter a menedékjogi és bevándorlási törvénytervezet parlamenti vitájában. A vitatott törvénytervezetet a jobboldal túl elnézőnek, a baloldal pedig embertelennek tartja.



A 2012-ben alapított Identitárius Nemzedék 2017 júliusában Defend Europe (Védjük meg Európát) kampánya keretében kibérelte a C-Star nevű hajót, hogy elriassza a civil szervezeteket segítségnyújtástól a tengeren átkelő bevándorlóknak és menekülteknek. A mozgalom kedveli a nagy médiavisszhangot kiváltó akciókat, 2016 szeptemberében például falat emeltek Montpellier-ben egy befogadó központnak szánt épület bejárata előtt.



Az aktivisták 9 óra után indultak a hágóhoz hótalpakon, építkezéseken használt műanyag rácsokkal "jelképes határt" akarnak felhúzni és a hágóban akarják tölteni az éjszakát.



