Szelfizés közben zuhanhatott le a 2300 méteres sziklaszirtről a fiatal blogger házaspár

Két fiatal blogger, egy indiai házaspár vesztette életét a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkban, miután szelfizés közben lezuhantak a 250 méter magas Taft Point kilátóról.



Keddi amerikai sajtóértesülések szerint a parkőrségnek sikerült azonosítania az október 24-én történt baleset áldozatait.



Az Egyesült Államokban élő 30 éves Meenakshi Moorthy és 29 éves férje, Vishnu Viswanath blogot vezetett utazásairól. Az Instagramon közölt egyik bejegyzésükben kitértek arra, hogy akár végzetes is lehet egy-egy veszélyes helyszínen készített fotó.



Október 24-én zuhantak le a Taft Point kilátóról. A híres El Capitan sziklán, 2300 méterrel a tengerszint felett lévő, korlát nélküli gránit sziklaszirt lélegzetelállító kilátással szolgál.



A holttesteket parkőrök fedezték fel a Taft Point alatt 245 méterre. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják.



Viswanath testvére Indiában elmondta, a pár fotóállványát és kameráját szerda reggel kirándulók találták meg a sziklaszirt közelében, és értesítették a parkőröket, akik nagy teljesítményű távcsövek segítségével megtalálták, majd helikopterrel elszállították a holttesteket.



Meenakshi Moorthy véletlenül szerepel is a barátnőjével szintén ott kiránduló Sean Matteson két felvételén is. Matteson elmondta: Meenakshi kitűnt a tömegből rózsaszínűre festett hajával, és azzal, hogy zavaróan közel állt a sziklaperemhez.



"Nagyon közel volt a szakadékhoz, de úgy tűnt, jól érzi magát. A frászt hozta rám. Ott nincsenek korlátok. Én nem mentem volna olyan közel a széléhez, de ő úgy tűnt, kényelmesen érzi magát. Nem úgy tűnt, mintha aggódna" - mondta Matteson.



Matteson Vishnu Viswanathra nem emlékezett, a pár a sötétedés közeledtével elhagyta a sziklát.