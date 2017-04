Széleskörű adóreformtervet jelentett be a Fehér Ház, a Donald Trump elnök javasolta radikális reformot Steven Mnuchin pénzügyminiszter ismertette.



A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón Mnuchin mellett részt vett Gary Cohn, Trump elnök gazdasági tanácsadó bizottságának vezetője is.



Steven Mnuchin hangsúlyozta, hogy az adórendszer átalakításának célja - az egyszerűsítés mellett - az államadósság csökkentése, a gazdasági növekedés beindítása és a munkahelyteremtés. Gary Cohn pedig leszögezte: az adóreformmal "az amerikai történelem legnagyobb arányú adócsökkentése" várható.



Az egyelőre csak nagy vonalakban felvázolt adóreform tervezetének lényeges eleme a személyi adók kategóriái (az adósávok) számának csökkentése, valamint a vállalati adók nagyarányú csökkentése.



A személyi adóknál hét adósáv helyett várhatóan három lesz, ugyanakkor a lehetséges adólevonások köre gyarapszik. Adókönnyítéseket kapnak a gyermeket nevelő családok és az állandó ápolásra szorulók. Változatlanul levonható lesz az adóból a lakásra kötött jelzáloghitel egy része és a jótékony célokra tett felajánlás. Az adóreform tervezetében szerepel az ingatlanadó és a minimális alternatív adó eltörlése.



A tervezet csökkenteni javasolja a vállalati társasági adó kulcsát, mégpedig 35 százalékosról 15 százalékosra. Egyszeri adóval tervezik ösztönözni az adóreform kidolgozói azt is, hogy az amerikai vállalatok a külföldön, elsősorban offshore cégekben tartott javaikat hazahozzák.



A tájékoztatón Steven Mnuchin és Gary Cohn elismerte: a tervezett új intézkedések sok részlete még kidolgozásra vár.



Az adóreform tervét a Fehér Háznak a kongresszus elé kell terjesztenie, így akár még jelentős módosítások is várhatóak. Mnuchin azonban a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy előzetesen egyeztettek a republikánus törvényhozókkal, és reform alapelveiben egyetértés van.