Székelyföldi terrorvád - Az elítélt székely fiatalokért tüntettek Budapesten

Demonstráción követelte a Romániában terrorizmusért elítélt kézdivásárhelyi székely fiatalok szabadon bocsátását a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) szerdán, Románia budapesti nagykövetsége előtt.



Zagyva György Gyula, a HVIM társelnöke az egybegyűlt mintegy száz ember előtt kijelentette: a két aktivista ügyében született súlyos ítélettel a román állam azt üzente az erdélyi magyarságnak, hogy hagyjon fel az autonómiatörekvésekkel.



Ez az üzenet egyúttal 15 millió magyarnak is szól, sőt a magyar kormánynak is, hogy álljon el a székely autonómiatörekvések támogatásától - tette hozzá.



Amennyiben a magyarság nem lép fel egységesen ez ellen a "jogtipró döntés" ellen, minden magyart "bármikor elhurcolhatnak" - figyelmeztetett a szónok.



Toroczkai László, a HVIM alapítója, a pártként bejegyzés alatt álló Mi Hazánk Mozgalom elnöke azt hangsúlyozta: az ügy a magyarság szolidaritásáról szól, mivel minden magyar felelős minden magyarért.



Közlése szerint két olyan magyar ember élete a tét, akik semmi mást nem tettek, mint hogy volt bátorságuk kiállni a magyarokért. Bízik abban - folytatta -, hogy valamennyi politikai pártot és a magyar kormányt is cselekvésre ösztönözhetik.



Elvárják és követelik a magyar kormánytól, hogy minden nemzetközi fórumon szólaljon fel a két bebörtönzött férfi szabadon bocsátásáért - mondta Toroczkai László.



Beke Istvánt, a HVIM kézdivásárhelyi elnökét és Szőcs Zoltánt, a HVIM erdélyi szervezetének vezetőjét öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság. Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.