Székely szabadság napja - SZNT: fenyegetéssel nem lehet hátrálásra kényszeríteni a székelyeket

Fenyegetéssel, megfélemlítéssel a székelyeket nem lehet hátrálásra kényszeríteni - mondta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke az M1 aktuális csatornán csütörtökön. Az SZNT marosvásárhelyi felvonulásra hívja híveit március 10-ére, a székely szabadság napjára.



Izsák Balázs a székely szabadságról szóló kérdésre válaszolva azt mondta: olyan szabadságeszményről van szó, amely évszázadokon át elkísérte a székelységet.



A székely autonómiatörekvés legitim és európai - jelentette ki. Olyan intézményi garanciát kell megteremteni, amely az Európa Tanács ajánlásaival tökéletesen összhangban van. A területi autonómia európai uniós gyakorlat, és erre szeretnék "rábeszélni" a román politikai osztályt és közvéleményt - mondta.



Felvetették, hogy a román vezetők azért zárkóznak el a legkisebb önállóság megadásától is, mert hosszabb távon területvesztéstől tartanak. Izsák Balázs erre úgy reagált: a románok is tudják, hogy amikor 1952-ben létrejött a Székelyföldre kiterjedő Magyar Autonóm Tartomány, a területvesztés semmilyen veszélye nem fenyegette Romániát. Megjegyezte: a román alkotmányba foglalták ennek a tartománynak a létezését, és éppen ötven éve, 1968 februárjában számolták fel.



"Akkor sem jelentett veszélyt, mint ahogy most sem jelent veszélyt Románia számára, Románia területi egysége számára a mi autonómiatörekvésünk" - fogalmazott.



Szólt arról is, hogy senki nem akar hasonlót, mint ami 1990-ben történt, amikor a hatóságoknak "lényegében az volt a céljuk, hogy etnikai konfliktust robbantsanak ki". Meggyőződése, hogy ilyet senki nem akar Romániában, sem ők, a szervezők, sem a hatóság - mondta.