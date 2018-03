Székely szabadság napja - idén a korábbi éveknél is több felvonulóra számítanak a szervezők

Zavaró tényezők nélkül tarthatja meg szombaton a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Marosvásárhelyen a székely szabadság napját, melynek résztvevői az elmúlt években kialakult forgatókönyv szerint megemlékezést tartanak a 164 éve kivégzett székely vértanúk obeliszkjénél, majd kinyilvánítják a Székelyföld területi autonómiája iránti igényüket, és az ezt rögzítő kiáltványt mintegy két és fél kilométert vonulva viszik a város főterére, a prefektus hivatalához.



A szervezők az idei évforduló hétvégi időpontja miatt, és a magyar politikai pártok és szervezetek januári autonómiamegállapodása miatt, valamint a hatósági gáncsoskodás enyhülése miatt is arra számítanak, hogy idén nagyobb számban vesznek részt Székelyföld minden részéről a megemlékezők és tüntetők a marosvásárhelyi rendezvényen, mint az elmúlt években.



A február elején közzétett felhívásában Izsák Balázs SZNT-elnök arra figyelmeztetett, hogy az idei marosvásárhelyi felvonulásra egy olyan évben kerül sor, amikor kibontakozása századik évfordulóját ünnepli a székely önrendelkezési mozgalom, amikor ötven év telt el azóta, hogy Nicolae Ceausescu kommunista diktátor megszüntette a Székelyföldre kiterjedő Magyar Autonóm Tartományt, amikor harmadjára került a román parlament asztalára a Székelyföld területi autonómiájának statútumtervezete, és amikor Románia - azóta leváltott - miniszterelnöke akasztással fenyegette meg a székelyeket.



Izsák Balázs úgy vélte: a tömegrendezvénynek azt kell bizonyítania, hogy nem sikerült megfélemlíteni a székelyeket.



A rendezvény 2013-ban került a figyelem középpontjába, amikor a szervezők becslése szerint több tízezren vonultak a vesztőhelyről a prefektusi hivatalhoz autonómiát követelve. Az ezt követő években Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester és a rendfenntartó szervek megpróbálták megakadályozni, vagy korlátozni a felvonulást, erről azonban csak 2015-ben voltak kénytelenek lemondani a szervezők. A 2016-os és a későbbi tiltakozásokat egy évvel korábban bejelentették, hogy legyen idő pereskedni a felvonulás jogáért. 2016-ban a csendőrség közel száz szervezőt, résztvevőt és önkéntes rendfenntartót bírságolt meg csendháborításért, és szervezési hiányosságokért de később valamennyi bírságot érvénytelenítette a bíróság.



Az egy éve bejelentett idei felvonulást arra hivatkozva próbálta megakadályozni a polgármesteri hivatal, hogy a felvonulási útvonal egy kórház előtt is elhalad. Az emiatt indított perben ugyan felemás ítélet született, de Dorin Florea polgármester csütörtökön azt közölte: szabad tiltakozni, csak a résztvevők "ne csináljanak cirkuszt a városban". Azt is hozzátette, hogy meglesz a városházi jóváhagyás a felvonuláshoz, de kikötésekkel.



Hasonló szellemben nyilatkozott csütörtökön Lucian Goga prefektus, aki azt ígérte, hogy a rendfenntartó szervek határozottan, de ugyanakkor belátással fognak eljárni. A prefektus ugyanakkor arra is kérte a megemlékezésre és tiltakozásra készülőket, hogy csendben tegyék, anélkül, hogy zavarnák a többi állampolgárt.



Az erdélyi magyar pártok vezetői januárban írtak alá megállapodást az autonómiatörekvéseik összehangolásáról. A rendezvényhez korábban kritikusan viszonyuló Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki elöljárói bejelentették: hogy Kelemen Hunor országos elnök beleegyezésével maguk is részvételre biztatják szimpatizánsaikat, és autóbuszos utat szerveznek számukra Marosvásárhelyre. Az RMDSZ Hargita és Maros megyei szervezetei azonban nem tettek hasonló bejelentést.