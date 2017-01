Száznál is több ház égett ki a chilei Valparaísóban pusztító tűzben

Mahmud Aleuy belügyi államtitkár egy televíziós nyilatkozatban azt mondta, hogy eddig 19 ember szenvedett könnyebb sérüléseket, többségüket légzési problémákkal kezelik.



A lángok elleni küzdelemben a tengerparti nagyváros és a környező települések több tucat tűzoltó egységét vetették be.



A közösségi média oldalaira felkerült képeken látszik, amint hatalmas barnás-szürke füstoszlopok emelkednek a város egyik dombjáról az égboltra, s a füstöt a Csendes-óceán fölé sodorja a szél.



A hatóságok egyebek közt a heves széllel és a nagy hőség okozta szárazsággal magyarázzák a lángok gyors terjedését.



A Chile középső részét sújtó szárazság miatt tavaly rekordszámú tűz keletkezett a térségben, súlyos károkat okozva az ottani erdőgazdaságoknak. Az elmúlt hetekben a fővárosban, a Valparaísótól mintegy 120 kilométerre délkeletre fekvő Santiagóban is sokakat evakuálni kellett a tüzek miatt.



A látványos környezetben fekvő, 285 ezer lakosú Valparaíso a központja egy egymilliós nagyvárosi térségnek.



Pálmákkal borított meredek domboldalai és rengeteg faépülete különösen sérülékennyé teszi a tüzekkel szemben a várost, s azon belül is a magasabban fekvő szegénynegyedeket.



Két éve egy, a jelenleginél jóval kiterjedtebb tűzben 13 ember vesztette életét és több mint kétezer ház vált a lángok martalékává. A 2014-es volt több mint hatvan év óta a legnagyobb tűzvész a festői szépségű chilei városban, amelyet tíz évvel korábban a világörökség részévé nyilvánított az UNESCO.