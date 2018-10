Százak búcsúztatták a világhírű operaénekesnőt Barcelonában

Százak búcsúztatták a 85 éves korában szombaton elhunyt Montserrat Caballé világhírű operaénekesnőt Barcelonában hétfőn.



A Les Corts ravatalozóban rendezett szertartás a művész kérésének megfelelően rendkívül egyszerű és szerény volt, a gyászmisét három katolikus pap - a szoprán közeli ismerősei - celebrálták.



A búcsúztató Franz Schubert Ave Maria című művének dallamaival kezdődött, a felvételről Montserrat Caballé énekelt. A több mint egy órás gyászszertartás során több híres felvételének részleteit is lejátszották, egyebek mellett Friedrich Händel Csordul a könnyem című áriáját, amelyet lányával, a szintén szoprán Montserrat Martíval énekelt.



A temetési szertartáson megjelentek a spanyol politika, közélet és kultúra meghatározó alakjai: a spanyol királyi házat Zsófia királyné, az uralkodó édesanyja képviselte, ott volt Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, Quim Torra, a katalán autonóm közösség elnöke és mások mellett Ada Colau barcelonai polgármester is.



A háromszáz ülőhelyes terem zsúfolásig megtelt, sokan rekedtek kívül, akik tapssal kísérték, ahogy a búcsúztatót követően a koporsót egy virágokkal, koszorúkkal feldíszített szállítóautóba tették.



Montserrat Caballét a barcelonai Sant Andreu temetőben, szülei mellett helyezték végső nyugalomra.



A művész családja a következő hetekben nagyszabású, nyilvános templomi búcsúztatót is tervez, ahol a rajongók leróhatják kegyeletüket, emellett a spanyol kulturális minisztérium a barcelonai és a madridi operában dupla emlékműsort szeretne rendezni tiszteletére.



Montserrat Caballét a 20. század egyik univerzális szopránjaként tartják számon, ugyanis több mint öt és fél évtizedes pályafutása során a könnyűzenei világ olyan nagyságaival is dolgozott együtt, mint Freddie Mercury, Vangelis, Barbra Streisand vagy Frank Sinatra. Négyezer fellépésével minden idők egyik legtevékenyebb énekesnője volt.



Caballé repertoárja 90 operaszerepet - elsősorban Verdi, Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini és Puccini műveit - és 800 dalt ölelt fel, emellett szívesen énekelt spanyol dalokat, zarzuelákat is.



Maria Callas 1977-ben bekövetkezett halála után sokan Caballét tekintették az "isteni díva" utódának.