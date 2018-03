Századvég: az osztrákok többsége elutasítja a tömeges migrációt

Ismertették: a Századvég Alapítvány Ausztriában készült közvélemény-kutatásának az volt a célja, hogy megismerjék az osztrák emberek véleményét az egész Európai Uniót érintő migrációs helyzetről, valamint a migráció hatásairól és annak kezeléséről.



A kutatás szerint az osztrák társadalom jelentős többsége (85 százaléka) aggasztónak tartja az Ausztriát érintő illegális migrációt. Mindössze az osztrákok 13 százaléka nem aggódik emiatt. A megkérdezett osztrák lakosok több mint háromnegyede (76 százalék) tart attól, hogy a következő évtizedben tömegesen érkeznek migránsok Afrikából Európába. A válaszadók 21 százaléka nem tart ilyen mértékű bevándorlási hullámtól. A fentiekkel összefüggésben az osztrákok 74 százaléka a muszlimok növekvő számát is aggasztónak tartja Európában.



A kutatás az Európába érkező bevándorlók céljaival kapcsolatos véleményekre is kitért. Az osztrákok döntő többsége (62 százaléka) úgy látja, hogy a legtöbb bevándorló gazdasági céllal érkezik a kontinensre, míg a megkérdezettek kevesebb mint harmada (31 százalék) szerint a legtöbb bevándorló azért jön az unióba, mert nincs biztonságban az anyaországában.



Az osztrák lakosság döntő többsége kifejezetten borúlátó a tömeges migráció Ausztriát érintő gazdasági, biztonsági és kulturális hatásaival kapcsolatban. A megkérdezettek csaknem háromnegyede (74 százalék) szerint a bevándorlás kezelése nagy anyagi terhet jelent a fogadó országoknak, a válaszadók 18 százaléka nem ért ezzel egyet; 70 százalék azok aránya, akik szerint a bevándorlás megengedése megváltoztatja Ausztria kultúráját, identitását, míg mindössze 23 százalék azok aránya, akik ezzel az állítással nem értenek egyet.



Az elemzés szerint az osztrák lakosság több mint kétharmada (68 százaléka) vélekedik úgy, hogy a bevándorlási hullám növeli a bűncselekmények számát Ausztriában, 63 százalékuk szerint növeli a terrorizmus veszélyét is. Ezekben a kérdésekben a válaszadók 23, illetve 28 százaléka fogalmaz meg ellenkező véleményt.



A megkérdezettek mindössze 5 százaléka támogatja a migránsok korlátozás nélküli befogadását, míg 88 százalékuk egyetért azzal, hogy a migránsoknak az anyaországukban kell segítséget nyújtani. A válaszadók csaknem háromnegyede (72 százaléka) szerint a szíriai háború végével vissza kell küldeni eredeti otthonukba a migránsokat, 13 százaléka szerint erre nincs szükség.



A Századvég felmérésben kitérnek arra is, hogy az osztrák állampolgárok egyértelműen elutasítják Soros György migrációval kapcsolatos elképzelését. A válaszadók 73 százaléka nem támogatja - és csupán 10 százaléka támogatja - azt, hogy az Európai Unió évi 1 millió menedékkérőt fogadjon be, és a menedékkérőket az első évben fejenként 15 ezer euróval segítse.



Az osztrák lakosság 61 százaléka szerint a közép-kelet-európai országok jobban kezelik a migrációs válságot, mindössze egyötödük szerint Brüsszel sikeresebb ebben - olvasható a közvélemény-kutatás összegzésében.



A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatása 2018. február 2-17. között készítette, 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt embert kérdeztek meg Ausztriában. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el attól az eredménytől, amelyet Ausztria összes felnőtt lakosának megkérdezésével kaptak volna.