Századvég: az északír határ és a közös piac kérdése határozza meg a következő hónapokat

Az Egyesült Királyság kilépéséről szóló tárgyalásokat az északír határ és a közös piac kérdése határozza majd meg a következő hónapokban - mondta a Századvég Alapítvány kutatási igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Szabó Dávid József azt mondta, hogy az északír kérdésben az állam szuverenitása és integritása sérülhet meg egy "porózus" határ létrejöttével, ezt az Egyesült Királyság nem tudja tolerálni.



Az Európai Unió pedig azt nem tudja tolerálni, hogy a közös piac szabályiból az Egyesült Királyság kimazsolázná a számára előnyös részeket - tette hozzá a szakértő.



Szabó Dávid József kitért arra is, hogy Magyarország szempontjából jó lenne, ha az Egyesült Királyság a kilépés után is minél szabályozottabban és integráltabban tudna együttműködni az Európai Unióval.



Szavai szerint az Orbán Viktor miniszterelnök által emlegetett "fair brexit" a kint élő magyarok jogainak védelmét, a kül- és biztonságpolitikai együttműködést jelenti, valamint azt, hogy a magyar vállalkozások és áruk kijutásának feltételei továbbra is biztosítottak legyenek.