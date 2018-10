Szaúdi újságíró meggyilkolása - Erdogan: előre eltervelt bűncselekmény történt

Az Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) parlamenti frakcióülésén a török államfő közölte: bízik benne, hogy Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi uralkodó együttműködik vele a nyomozásban. Közölte, hogy a vizsgálat során tekintetbe veszik a diplomáciai mentelmi jog szempontjait is.



"A nemzetközi lelkiismeret nem nyugszik meg, amíg valamennyi érintett ember - a végrehajtóktól a megrendelőkig - nem nyeri el büntetését" - jelentette ki a török elnök, javasolva, hogy az ügyben Szaúd-Arábiában őrizetbe vett 18 gyanúsítottat "Isztambulban állítsák bíróság elé". "A gyilkosságot beismerve a szaúdi kormány fontos lépést tett. Ma azt várjuk tőle, hogy hozza nyilvánosságra mindenkinek a felelősségét az ügyben - a csúcstól az alapokig -, és vonja őket felelősségre" - tette hozzá a török elnök. Erdogan kijelentése, amely szerint az újságíró meggyilkolását több nappal előre eltervezték, ellentmond a szaúdi kormány nyilatkozatának, amely szerint Hasogdzsi balul elsült dulakodásban halt meg. "A nyomozás jelenlegi szakaszában minden feltárt tény és bizonyíték arra utal, hogy Dzsamál Hasogdzsi "kegyetlen gyilkosság" áldozata lett - hangsúlyozta Erdogan. Recep Tayyip Erdogan több kérdést is feltett, amelyekre szerinte nem tudni a választ. "Miért nincs meg még mindig az újságíró holtteste?" - kérdezte, hozzátéve, hogy tudni kívánja, kik adtak utasítást a gyilkosoknak.



Az államfő kijelentette, hogy 15 szaúdi ügynök érkezett külön-külön Törökországba, a főkonzulátuson találkoztak a gyilkosság reggelén, hogy "eltávolítsák a külképviselet biztonsági kamerarendszerének merevlemezét". Azt is közölte, hogy egyes ügynökök "helyazonosítást" végeztek egy Isztambulhoz közeli erdőben, valamint a metropolisztól északnyugatra fekvő Yalova településen. Erdogan azt nem közölte, mire alapozza a kijelentéseit, nem tett említést azokról az állítólagos hang- és videofelvételekről sem, amelyekről a vizsgálat kezdete óta a török média és török politikusok beszéltek. Hasogdzsi megölését "politikai gyilkosságnak" minősítve a török elnök szorgalmazta, hogy a más országból származó "bűntársakat" is vonják felelősségre, ha vannak ilyenek. Erdogan, akinek az országa összetett kapcsolatokat ápol Szaúd-Arábiával, amelynek politikai riválisa, de fontos gazdasági partnere, szemmel láthatólag igyekezett kímélni Szalmán szaúdi királyt - jegyezte meg az AFP francia hírügynökség. A török elnök hangsúlyozta: bízik abban, hogy Szalmán király együttműködik országával a nyomozás során. Nem tett viszont említést Mohamed bin Szalmán trónörökösről, akit a sajtó szerint Törökországban többen a gyilkosság megrendelőjének tartanak.



A szaúdi abszolút monarchiát élesen bíráló Hasogdzsi október 2-án tűnt el, miután bement az isztambuli szaúdi főkonzulátusra, hogy a közelgő esküvőjéhez szükséges dokumentumokat intézze. A szaúdi magyarázat szerint az újságíró dulakodás közben életét vesztette, török sajtóbeszámolók szerint viszont brutális módszerekkel meggyilkolták. A Haza Pártja (Vatan) nevű török ellenzéki párt vezetője, Dogu Perincek azt állította, hogy az újságíró maradványaira az isztambuli főkonzulátus területén lévő kútban találtak rá - írta kedden a Haberler török hírportál. Perincek szerint a török biztonsági erők átkutatták a főkonzulátust, és a belső udvarban lévő kútban az újságíró testének több darabjára bukkantak. A párt lapja, az Ajdylik úgy tudja, hogy a szaúdi főkonzul rezidenciájáról van szó, amely a főkonzulátus épületéről néhány száz méterre található.