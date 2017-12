Szándékosan hajtott a gyalogosok közé egy autó Melbourne-ben - Videón az elkövető elfogása +Fotók

Egyelőre nincs bizonyíték vagy olyan értesülés, amely szerint az incidenst kapcsolatba lehetne hozni a terrorizmussal, de a rendőrség feltételezése szerint a férfi szándékosan követte el a tettét.Közölték, hogy a terrorelhárítást továbbra is bevonják a nyomozásba, hogy biztosan ki lehessen zárni egy terrorcselekmény lehetőségét.Shane Patton, Victoria állam megbízott rendőrfőnöke szerint a 32 éves férfi ismert volt a rendőrség előtt drog- és mentálhigiénés problémái miatt.Daniel Andrews, Victoria állam miniszterelnöke "gonosz, szándékos, gyáva tettnek" minősítette a gázolást. A rendőrség szerint a gázolásban tizenkilencen sérültek meg.

Megszólalt egy szemtanú

Szándékosan a járókelők közé hajtott egy gyalogátkelőn egy autós csütörtökön Melbourne-ben az esti csúcsforgalom idején, indoka egyelőre nem ismert - közölte Russel Barrett, az ausztráliai Victoria szövetségi állam rendőrségének parancsnoka. A rendőrparancsnok arról nem nyilatkozott, hogy terrortámadásról van-e szó."A nyomozás elején vagyunk, nem tudjuk" - ennyit válaszolt egy kérdésre.Szemtanúk szerint a gépkocsi semmi jelét nem mutatta, hogy meg akarna állni. Egy szemtanú szerint a jármű feltehetően óránként 80-100 kilométeres sebességgel haladt.A helyi médiában felvételeket lehetett látni, amelyeken egy hosszú ujjú öltözéket viselő férfit kirángattak egy kocsiból, egy másik, szakállas férfi pedig megbilincselve a járdán ült.Januárban Ausztrália második legnagyobb városában, alig pár száz méterre ettől a helytől, a Flinders Streeten szintén egy autós hajtott a tömegbe, hat ember halálát okozva, és harminc embert megsebesítve. A sofőr, Dimitrious Gargasoulas ellen hat rendbeli emberölés miatt indult eljárás.A januári támadás, bár nem volt terrorcselekmény, sokkolta az ausztrálokat.Canberra egyre jobban aggódik az esetleges terrortámadások miatt, a hatóságok 13 merényletkísérletet hiúsítottak meg az elmúlt években. A kormány jelentést rendelt meg a nizzai merénylet után, amelyben 86-an haltak meg 2016. július 14-én.Idén augusztusban a hatóságok kézikönyvet adtak ki arról, hogy hogyan lehet védekezni a gázolásos merényletekkel szemben. Az ajánlott intézkedések között szerepel úttorlaszok elhelyezése, kamerák telepítése, faültetés és szoborállítás, valamint gyors reagálásra kiképzett dolgozók jelenléte.Melbourne-ben 140 betonoszlopot állítottak fel a városközpontban, hogy megállítsák a gázoló merénylőket.Ausztráliában 2015 óta "magas" nemzetbiztonsági kockázati szint van érvényben, arra hivatkozva, hogy feltehetően ausztrálok is radikalizálódtak Iránban és Szíriában.A nizzai terrortámadás után gázolásos merénylet történt 2016 decemberében Berlinben (12 halott), nemrégiben New Yorkban (8 halott), valamint 2017-ben London, Stockholm és Barcelona utcáin is.

Szándékosan hajtott a tömegbe egy gázoló csütörtökön Melbourne-ben a csúcsforgalom idején, indoka egyelőre nem ismert - közölte Russel Barrett, az ausztráliai Victoria szövetségi állam rendőrségének parancsnoka.

A gázolón kívül egy másik férfit is őrizetbe vett a rendőrség.Csütörtökön helyi idő szerint kora este Melbourne központjában egy átkelőnél egy fehér Suzuki városi terepjáró (SUV) a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva, mintegy óránkénti 100 kilométeres sebességgel a gyalogosok közé hajtott.A legfrissebb értesülések szerint az incidensben tizenhárman sérültek meg, többen súlyosan.A történtek idején nagy volt a gyalogosforgalom, az emberek utolsó karácsonyi bevásárlásaikat intézték. A sérültek között gyerekek is vannak.

Gyalogosok közé hajtott a csúcsforgalomban csütörtök reggel egy gépkocsi a melbourne-i Flinders Street-i pályaudvar közelében - közölte a rendőrség.

Az incidensben 19 ember megsérült.A rendőrség közölte, hogy a gépkocsi vezetőjét őrizetbe vették.Kórházi források szerint tizenkét embert a helyszínen láttak el, hét sérültet kórházba szállítottak. Egyikük egy kisgyermek, aki a fején sérült meg, állapota súlyos.A rendőrség egyelőre nem nyilatkozott, hogy baleset vagy terrorcselekmény történt-e. Creina OíGrady, a rendőrség szóvivője későbbre ígért részleteket.A dpa német hírügynökség úgy tudja, hogy egy fehér Suzuki városi terepjáró (SUV) áthaladt a tilos jelzésen helyi idő szerint a kora esti csúcsforgalom idején, amikor a környék tele volt bevásárlókkal és vakációzó gyerekekkel.A gépkocsi a gyalogátkelőn áthaladó gyalogosok közé hajtott, és csak akkor állt meg, amikor egy terelőoszlopnak ütközött.Az incidens hasonlónak tűnik a januári gázoláshoz, amikor ugyanezen a helyen egy férfi hajtott a tömegbe, hat ember halálát okozva, és harminc embert megsebesítve. A sofőr, Dimitrious Gargasoulas ellen hat rendbeli emberölés miatt indult eljárás.