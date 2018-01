Szakadárok kerítették be az ádeni elnöki palotát

A Maasík palota a nemzetközileg támogatott jemeni kormány székhelye. A lázadókat az épületet őrző szaúd-arábiai katonák megpróbálták feltartóztatni.



Ahmed Obeid bin Daghr miniszterelnök és a kabinet több tagja állítólag a palotában tartózkodik, és arra készül, hogy azonnal elhagyja az országot. A politikusok Rijádban keresnének menedéket, ahol Abed Rabbo Manszúr Hádi jemeni elnök önkéntes száműzetésben él.



"A szakadárok bekerítették a palotát, és ők ellenőrzik a főbejáratát" - mondta el a jemeni hadsereg egyik tagja. "Akik bennrekedtek, azokról jelenleg azt mondhatjuk, hogy nem hivatalos házi őrizetben vannak" - tette hozzá.



Ádenben harcok zajlanak vasárnap óta, amikor lejárt az úgynevezett Déli Átmeneti Tanácshoz hű szakadár fegyveresek által megszabott határidő a kormány lemondására. A jemeni elnök puccsnak nevezte a történteket. A három napja tartó harcokban eddig legalább 36-an vesztették életüket, és 185-en sebesültek meg a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága szerint.



A nemzetközileg elismert jemeni kormány oldalán harcoló, Szaúd-Arábia vezette arab koalíció azonnali fegyverszünetre szólította fel a feleket kedden. Ezt követően a jemeni belügyminiszter a fegyverek letételére utasította a kormányerőket, és azt reméli, hogy az ellentábor is hasonlóan válaszol - adta hírül a helyi média.



Az amerikai külügyminisztérium közleményében aggodalmának adott hangot, és visszafogottságra intette a szembenállókat.



"Párbeszédre szólítjuk fel az ádeni feleket a politikai megoldás érdekében. A jemenieknek így is súlyos humanitárius válsággal kell szembenézniük. A megosztottság és az erőszak fokozása csak növeli szenvedésüket" - állt a közleményben.



Jemenben évek óta polgárháború dúl, amelyben eddig mintegy tízezer ember vesztette életét, és kétmillió vált földönfutóvá. A konfliktus azt követően éleződött ki, hogy az ádeni székhelyű kormány hatalmát megkérdőjelező síita húszi lázadók támogatást kaptak Irántól, majd a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció is csatlakozott a harcokhoz Hádi oldalán.



A megosztottság fokozódott azután, hogy az arab koalícióban kulcsszerepet játszó Egyesült Arab Emírségek támogatásáról biztosította a térségben kvázi párhuzamos hatóságként működő Déli Átmeneti Tanács vezetőjét, Ajdarúsz az-Zubajdit. A korábban ádeni kormányzóként szolgáló Zubajdit Hádi távolította el tisztségéből 2017 áprilisában, éket verve ezzel a kormányerők és az addig velük egy oldalon harcoló szakadárok közé.



Dél-Jemen évtizedekig független állam volt, mielőtt 1990-ben összeolvadt volna Észak-Jemennel, és a szakadárok továbbra is nagy befolyással bírnak a térségben.