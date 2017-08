Szabadon utazhatnánk a Brexit után is Nagy-Britanniába

A The Times című napilap által csütörtökön ismertetett tervben az szerepel, hogy Nagy-Britannia a Brexit után is fenntartaná a személyek szabad áramlásáról szóló európai uniós alapelvet azoknak, akik az Egyesült Királyságba látogatnak vagy ott akarnak élni, engedélyek rendszere korlátozná viszont azoknak a számát, akik munkavállalás céljából érkeznek.A brit kormányt bírálatok érték amiatt, hogy az európai uniós tagállam Írország és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország közötti jövőbeni "kemény" határellenőrzés elvetésével nyitva hagyja a "hátsó ajtót" Nagy-Britanniába.A brit lap értesülései szerint a belügyminisztérium azt javasolja, akkor se hozzanak létre az EU-s állampolgárok számára "extra akadályokat", ha nem az Írország és Észak-Írország közötti határon, hanem másfelől - kikötőkön vagy repülőtereken át - lépnek be az Egyesült Királyságba.Az állást kereső európai uniós állampolgároknak lehetőségük lenne munkavállalói vízum nélkül belépni - tudta meg a The Times, amely szerint viszont a kormány minden szektorban meghatározná a kiadható munkavállalási engedélyek számát. Az engedélyekért pénzt számítana fel a vállalatoknak, hogy így ösztönözze őket a brit munkavállalók előnyben részesítésére.A rendszer működését szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel és a már meglévő bevándorlási szabályok révén garantálnák a lap szerint.Arra vonatkozóan viszont még nincsenek egyértelmű elképzelések, hogy az uniós munkavállalókat milyen jogok illetnék meg például a brit állami egészségügyi szolgálathoz (NHS) vagy a szociális juttatásokhoz való hozzáférésben.

Miért akarna valaki a hátsó ajtón bemenni, ha a főbejáraton át is megteheti? Mindig is világosak voltunk azt illetően, hogy a közvéleményt a külföldi munkavállalók és segélykérők számának ellenőrzése érdekli, nem a vízumok

- mondta az újságnak egy kormányzati forrás. Emlékeztetett arra, hogy az Írországba belépő európai uniós állampolgároknak most is útlevél-ellenőrzésen kell átesniük, mint ahogyan az Egyesült Királyságba érkezőknek is, egyik ország sem tagja ugyanis az EU belső határellenőrzését lebontó schengeni övezetnek. Az információkat pedig Dublin és London megosztja egymással.A The Times szerint a belügyminisztérium heteken belül a konzervatív kormány elé terjeszti javaslatait jóváhagyásra.