Szabadon engedtek egy Ukrajnában elrabolt bitcoinelemzőt, miután kifizették 1 millió dolláros váltságdíját

A nagy-britanniai bejegyzésű EXMO Finance a honlapján jelentette be korábban, hogy december 26-án elrabolták munkatársukat.



A kriptovaluta-váltó közölte: Lerner jól van, nem bántalmazták, mindazonáltal megviselték a történtek.



A strana.ua nevű ukrán hírportál korábban arról számolt be, hogy hat, maszkot viselő fegyveres férfi betuszkolta Lernert egy lopott rendszámtáblás minibuszba. Értesülések szerint az elemzőt az észak-kijevi Obolony negyeben rabolták el.



Egyelőre nem világos, hogy ki fizette ki az emberrablóknak a váltságdíjat. Lernernek nem volt hozzáférése a cég klienseinek pénzügyi eszközeihez - szögezte le az EXMO.



A valutaváltónak mintegy 900 ezer felhasználója van a cég honlapján feltűntetett adatok szerint.



Lerner elengedése egybeesik azzal, hogy a bitcoin és más kriptovaluták értéke ismét növekedni kezdett a tőzsdéken. Január elsején egy bitcoin kevesebb mint 260 ezer forintot ért, péntek délelőtt viszont 14 600 dolláros árfolyamon jegyezték, ami mintegy 3,8 millió forintnak felel meg. Ebben az emelkedésben jelentős visszaesések is voltak - mondta Pesuth Tamás, a Corvinus Egyetem nemzetközi igazgatója az M1 aktuális csatornán pénteken.



A bitcoin december 17-én majdnem elérte a 20 ezer dollárt, innen öt nap alatt értékének harmadát elvesztette.



Pesuth Tamás hozzátette: a bitcoin vonzerejét az anonimitás adja. Ugyanis, míg a hagyományos utalásnál az eladót és a vevőt is lehet azonosítani, a bitcoinnál azonosíthatatlanok maradhatnak a címek.