Szabadlábra helyezték a berlini merénylő feltételezett cinkosát

Szabadlábra helyezték azt a Berlinben őrizetbe vett tunéziai férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy kapcsolatban állt a német fővárosban karácsony előtt történt iszlamista terrormerényletért felelősnek tartott Anis Amrival, mert a nyomozás újabb megállapításai nem igazolták a gyanút - jelentette be csütörtökön a német szövetségi legfőbb ügyészség szóvivője.



Anis Amri ugyan röviddel a merénylet előtt egy titkosított üzenetküldő alkalmazással két üzenetet is elküldött egy cinkosának a támadáshoz használt kamionból, de kiderült, hogy az illető nem az őrizetbe vett férfi, akiről megállapították, hogy más vonatkozásban sincs köze az ügyhöz, ezért elengedték - emelte ki Frauke Köhler a legfőbb ügyészség karlsruhei központjában tett sajtónyilatkozatában.



A szóvivő megerősítette azt a sajtóértesülést, miszerint a kamiont a balesetek megelőzésére szolgáló automatikus fékezőrendszer állította meg. Elmondta azt is, hogy majd csak a boncolás januárban várható végleges eredménye alapján lehet megállapítani, hogy mikor halt meg a kamion lengyel sofőrje.