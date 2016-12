Szabadlábra helyezték a berlini merénylő feltételezett cinkosát

Szabadlábra helyezték azt a Berlinben őrizetbe vett tunéziai férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy kapcsolatban állt a német fővárosban karácsony előtt történt iszlamista terrormerényletért felelősnek tartott Anis Amrival, mert a nyomozás újabb megállapításai nem igazolták a gyanút - jelentette be csütörtökön a német szövetségi legfőbb ügyészség szóvivője.



Anis Amri ugyan röviddel a merénylet előtt egy titkosított üzenetküldő alkalmazással két üzenetet is elküldött egy cinkosának a támadáshoz használt kamionból, de kiderült, hogy az illető nem az őrizetbe vett férfi. Ez utóbbiról megállapították, hogy másként sincs köze az ügyhöz, ezért elengedték - emelte ki Frauke Köhler a legfőbb ügyészség karlsruhei központjában tett sajtónyilatkozatában.



A szóvivő megerősítette azt a sajtóértesülést, miszerint a kamiont a balesetek megelőzésére szolgáló automatikus fékezőrendszer állította meg. Amikor a jármű december 19-én este a tömegbe hajtott egy karácsonyi vásáron, az ütközést érzékelő fékezőrendszer bekapcsolt, és hetven-nyolcvan méter után megállította, ennek tulajdonítható, hogy nem sebesültek vagy haltak meg még többen.



Frauke Köhler elmondta azt is, hogy a kamion eredeti, lengyel sofőrjének holttestén nem találtak késsel ejtett sebeket. Egy lövés végzett vele, de majd csak a boncolás januárban várható végleges eredménye alapján lehet pontosan megállapítani, hogy mikor halt meg.



A 12 halálos áldozatot és 53 sebesültet követelő támadás ügyében indított nyomozást felügyelő hatóság szóvivője elmondta, hogy Anis Amri a támadás után Hollandiába menekült. Erre utal, hogy a hátizsákjában találtak egy olyan típusú SIM-kártyát, amelyet karácsony előtt Hollandiában ingyenesen osztogattak.



A tunéziai férfit Hollandiából Franciaországon keresztül Olaszországba menekült. December 23-án hajnalban egy milánói külvárosban bukkant fel, ahol rendőrökkel folytatott tűzharcban meghalt. Egy 22-es kaliberű fegyvert találtak nála, az Erma nevű cég gyártmányát. Ugyanilyen kaliberű fegyverrel oltották ki a támadáshoz használt kamion lengyel sofőrjének életét, de még további vizsgálatok szükségesek annak megállapításához, hogy Anis Amri ugyanazt a fegyvert használta-e a milánói lövöldözésben - mondta a legfőbb ügyészség szóvivője.



Németországban az elutasított menedékkérőt terrorcselekmény elkövetésére hajlamos iszlamistaként tartották számon. A Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának értesülése szerint a szövetségi és tartományi hatóságok közös terrorelhárító központjában (GTAZ) az idén legalább hétszer foglalkoztak vele, és éppen a támadás előtt öt nappal készítettek róla összefoglaló jelentést, amelyben az szerepel, hogy már az idén februárban kereste a kapcsolatot az Iszlám Állam terrorszervezettel, ajánlkozott öngyilkos merénylőnek, pokolgépek készítésének módját tanulmányozta az interneten.



Az SZ, az NDR és a WDR csütörtöki beszámolója szerint a GTAZ értekezletein legalább kétszer megvitatták azt a kérdést, hogy lehetnek-e Amrinak konkrét tervei terrorcselekmény elkövetésére, és rendre arra a megállapításra jutottak, hogy ez nem valószínű.