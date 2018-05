Svájcba utazik meghalni a 104 éves ausztrál tudós

Svájcba indult Ausztrália legidősebb, 104 éves tudósa, hogy egy bázeli klinikán orvosok segítsék halálba, mert hazájában törvény tiltja az eutanáziát.



A David Goodall ökológus útját támogató szervezet, az Exit International szerdai bejelentése szerint az ausztrál hatóságok nem akadályozták meg, hogy az életunt férfi repülőgépre szálljon a nyugat-ausztráliai Perthben.



A perthi Edith Cowan Egyetem idős kutatójának nincs különösebb betegsége, életminőségének romlására és magas korára hivatkozva akar távozni az élők sorából.



Egy eutanáziát végző svájci klinika elfogadta a páciens jelentkezését, a halálba segítést május 10-re tűzték ki. Az utazás költségét az Exit International teremtette elő közösségi finanszírozásból, és a szervezésben is segített.



Elindulása előtt adott tv-interjújában Goodall azt mondta, régóta támogatja az emberek jogát ahhoz, hogy szabadon megválasszák haláluk időpontját, és sajnálja, hogy el kell hagynia hazáját saját akarata teljesüléséhez.



Az Exit alapítója, Philip Nitschke szégyennek nevezte, hogy a tudósnak végig kell utaznia a fél világon, hogy befejezhesse életét.



A tudós az utóbbi években már többször is megkísérelte az öngyilkosságot, a legutóbbi kísérletben megsérült és kórházba került, ekkor döntött úgy, hogy nem próbálkozik többé, inkább intézményi segítséget kér.



Goodallt családja is teljes mértékben támogatja döntésében. Lánya és segítői attól tartottak, hogy az ausztrál hatóságok nem fogják engedélyezni elutazását, a kórházból is csak erőteljes nyomásra engedték ki.



David Goodall a tervek szerint először a franciaországi Bordeaux-ba utazik, hogy búcsút vegyen ottani családtagjaitól. Hamvait visszaszállítják Ausztráliába.