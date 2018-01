Súlyos ítéletek születtek a korrupcióval vádolt vietnami olajipari vezetők ellen

A vádlottak közül 13 év börtönt kapott a PetroVietnam állami olaj- és gázvállalat egykori elnöke, Dinh La Thang, aki a Vietnami Kommunista Párt (VKP) legfőbb döntéshozó szervének, a politikai bizottságnak volt a tagja. Az elmúlt évtizedekben nem volt arra példa, hogy ilyen magas beosztású politikai vezetőt ítéltek volna el Vietnamban, ráadásul még a közelmúltban is úgy tekintettek rá, mint a politika emelkedő csillagára.



A bíróság életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte Trinh Xuan Thanh vietnami üzletembert, a VKP korábbi parlamenti képviselőjét is. Az üzletember az ellene folyó korrupciós eljárás elől 2016-ban Németországba menekült, majd a vietnami titkosszolgálat emberei tavaly júliusban elrabolták Berlinből, legalábbis a német kormány feltételezése szerint. A férfi tavaly augusztusban tűnt fel az állami televízió képernyőjén, ahol bejelentette: önként tért haza és döntött úgy, hogy feladja magát. A német kormány elítélte az üzletember ellen indított eljárást.



A 22 olajipari menedzser közül tizenkettőt "a gazdálkodásra vonatkozó állami szabályozás súlyos következményeket okozó megsértésével", nyolcat sikkasztással, két embert pedig mindkettővel vádoltak. A büntetések a felfüggesztett börtöntől az életfogytig tartóig terjednek.



Trinh Xuan Thanht azzal vádolták, hogy a Petrovietnam egyik leányvállalatának vezetőjeként 150 millió dolláros (38,7 milliárd forintos) veszteséget okozott a cégnek. Az üzletembertől ezért 2016-ban elvették parlamenti képviselői helyét, majd kizárták a pártból is.



A kormány bírálói szerint viszont a korrupcióellenes fellépés politikailag motivált, legalábbis részben, és legfőképp a VKP-n belüli hatalmi harcok következtében 2016-ban visszavonult Nguyen Tan Dung egykori miniszterelnök bizalmasai ellen irányul.



A hanoi népbíróságon tartott tárgyalás zárt ajtók mögött, a sajtó jelenléte nélkül zajlott.



Ez a bűnvádi eljárás az eddigi legjelentősebb korrupciós per az egyre kiterjedtebb korrupciótól szenvedő indokínai országban. A hatósági fellépés tavaly fokozódott, miután Nguyen Phu Trong, a kommunista párt főtitkára került ki győztesen a hatalmi vetélkedésből Nguyen Tan Dung egykori kormányfővel szemben.