Súlyos büntetést kaptak a venezuelai first lady unokaöccsei drogcsempészet miatt az USA-ban

Drogcsempészet miatt egyenként 18 év börtönbüntetésre ítélte csütörtökön egy manhattani bíróság Nicolás Maduro venezuelai elnök feleségének két unokaöccsét.



Cilia Flores first lady két, harminc év körüli unokaöcsét 2015 novemberben vették őrizetbe Haiti fővárosában. Az amerikai hatóságok szerint a két férfi - Franqui Francisco Flores de Freitas és Efraín Antonio Campo Flores - több mint 700 kilogramm kokaint akart becsempészni az Egyesült Államokba.



Haiti kiadta őket az amerikai hatóságoknak, az amerikai drogellenes ügynökség (DEA) gépével szállították őket New Yorkba.



Az ügyészség szerint a két férfi 2015 októberében Venezuelában ötlötte ki, hogy Hondurason keresztül beviszi a kábítószert az Egyesült Államokba. Kapcsolatba léptek ennek érdekében egy drogfutárral, aki viszont a DEA beépített embere volt. Többször találkoztak, és minden esetben titkos felvételek készültek.



Az ügyészség elképesztőnek nevezte a bűntényt, mert a vádlottak a drogügylettel szerzett készpénzt - arra számítottak, hogy húszmillió dollárért adják el a kábítószert - részben arra akarták felhasználni, hogy hatalmon tartsák rokonaikat. Ellensúlyozni akarták azt, hogy - állításuk szerint - az Egyesült Államok pénzelte az ellenzéket a 2015-ös decemberi parlamenti választás előtt, amelyen Maduro szocialistái elvesztették parlamenti többségüket.



Korántsem ez az egyetlen eset, hogy a venezuelai kormány tagjaihoz köthető emberek kerülnek az amerikai ügyészség látókörébe. A first lady rokonainak az elítélése kínos helyzetbe hozta Nicolás Madurót, akinek a tekintélyét amúgy is megtépázta az olajárak meredek esése miatt kialakult mély politikai és gazdasági válság Venezuelában.