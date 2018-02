Steve Bannon nem adott érdemi válaszokat a hírszerzési bizottság meghallgatásán

A parlament hírszerzési bizottságában történt meghallgatás sajtóhírek szerint csaknem teljesen eredménytelenül zárult. Bannon ugyan előzetesen megállapodott a törvényhozókkal abban, hogy melyik az a 25 kérdés, amelyre választ ad majd, ám végül mégsem válaszolt rájuk érdemben.



A hírszerzési bizottság a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt esetleges orosz beavatkozásról kérdezte a volt főtanácsadót. Meghallgatása zárt ajtók mögött zajlott, az ott elhangzottakról egyelőre nem kerültek napvilágra információk.



Joaquín Castro, a bizottság demokrata párti tagja Twitter-bejegyzésben fejezte ki elégedetlenségét, azt írva, hogy Bannon akadályozta a bizottság munkáját. Adam Schiff szintén demokrata párti képviselő a bizottság megsértése miatt eljárást indítana Bannon ellen. Schiff szerint Bannon olyan szűkszavúan válaszolt, hogy felmerült a gyanú, vajon nem félrevezetni akarja-e a törvényhozókat.



Mike Conaway, a bizottság republikánus tagja szintén arról beszélt újságíróknak, hogy az egész bizottság elégedetlen volt. Bannon "nem adott választ valamennyi kérdésre, amelyet feltettünk neki, a bizottság tagjai csalódottak" - fogalmazott a texasi republikánus politikus.



A CNN hírtelevízió tudósítója szerint a volt főtanácsadó a meghallgatás előtt Donald Trump elnökkel egyeztetett, aki arra biztatta, hogy hivatkozzon arra az alkotmány biztosította jogára, miszerint az elnök korábbi munkatársaként nem köteles mindenre válaszolni. Bannon a meghallgatáson valóban többször erre a kivételezett státuszra hivatkozva tagadta meg a válaszadást. Mike Conaway a Republikánus Párt más vezető személyiségeivel, köztük például Paul Ryan házelnökkel együtt dönt majd arról, hogy elfogadják-e Bannon érvelését, vagy a bizottság megsértése miatt eljárást indítanak-e ellene. A The Washington Post több olyan republikánus törvényhozót idézett, aki - felháborodva Bannon elzárkózásán - eljárást sürget a volt főtanácsadó ellen, arra hivatkozva, hogy mind a jelenlegi, mind a jövendő kormányzatokat figyelmeztetni kell arra, hogy nem kerülhetik meg a kongresszus ellenőrzését.



Steve Bannon, aki tavaly augusztusban kényszerült elhagyni a Fehér Házat, januárban egyszer már önként megjelent a bizottság előtt, de egyetlen kérdésre sem volt hajlandó válaszolni, ezért a bizottság büntetés terhe mellett idézte meg ismét. A volt főtanácsadó a héten - a The New York Times című lap információi szerint szintén büntetés terhe melletti idézés nyomán - két alkalommal is találkozott Robert Muellerrel, az Oroszország esetleges beavatkozását és Donald Trump kampányának munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló különleges bizottság vezetőjével. A The Washington Post információi szerint a Muellerrel folytatott beszélgetésekhez Bannon nem támasztott előfeltételeket.



A Reuters hírügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Mueller a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt igazgatója, James Comey tavaly májusi lemondatásáról és Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadó, valamint Jared Kushner, Trump elnök veje és a washingtoni orosz nagykövet közötti találkozókról kérdezte Bannont.