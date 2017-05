Spontán sztrájkba kezdtek a román adóhivatal dolgozói

A dolgozók a román parlament asztalán levő egységes bértörvénytervezet ellen tiltakoznak. Kifogásolják, hogy a jogszabálytervezet következtében béreik nem nőni, hanem csökkenni fognak. A szakszervezetek szerint bizonyos fizetések akár 20 százalékkal is csökkenhetnek. Azt is nehezményezik, hogy jelentős bérkülönbségek vannak az adóhivatal központi szerveinél dolgozók, valamint a megyei hivatalok alkalmazottainak fizetése között.



A román média szerint a tiltakozók száma meghaladhatja a 20 ezret. Az akcióhoz a vámosok is csatlakoztak, akik tiltakozásuk jeléül valamennyi szállítmányt ellenőrzik, így a határátlépésnél nőhet a várakozási idő.



A román szociálliberális kormánykoalíció a tavaszi parlamenti ülésszakban akarja elfogadni a bértörvényt, amelynek értelmében számos közalkalmazott fizetése nőni fog. A tervek szerint júliustól lép hatályba a jogszabály.



Bogdan Nicolae Stan, az adóhivatal elnöke felszólította az alkalmazottakat, vegyék fel mielőbb a munkát, egyúttal jelezte, hogy a kormány elé terjesztette elégedetlenségüket, és javasolta, hogy az új törvény ne szüntesse meg a 15 százalékos pótlékukat.



A román média szerint a sztrájk mintegy öt órán át tartott. A szakszervezetek és a pénzügyminisztérium képviselői közötti tárgyalások eredménytelenül zárultak, a hatóságok ugyanis időt kértek a követelések elemzésére. Szerdára várható a következő megbeszélés. A szakszervezet nem közölte, hogy a dolgozók kedden folytatják-e a sztrájkot.



A román kormány az idén 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel számol, amit az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap túlzottnak talál, utóbbiak csaknem 1 százalékponttal kisebb román GDP-bővülést valószínűsítenek 2017-re.



Bukarest számára fontos, hogy minél magasabbak legyenek az államháztartás bevételei, ellenkező esetben nem tudják tartani a béremelési ígéreteket. A nemzetközi pénzintézetek figyelmeztették Romániát, hogy az idén túllépheti az általa vállalt 3 százalékos államháztartási hiányt.