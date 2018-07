Spanyolország, Portugália és Franciaország is befogad 50-50 migránst a Földközi-tengeren hánykolódók közül

A menedékkérők jelenleg az uniós határőrizeti ügynökség, a Frontex és az olasz hatóságok egy-egy hajóján vannak, melyeket sem Olaszország, sem Málta nem engedett be a kikötőibe. A spanyol kormányzati közlemény méltatta, hogy Madrid, Párizs és Lisszabon szolidaritást vállalnak, és kiveszik a részüket a Földközi-tengeren zajló migrációs hullám és humanitárius válság európai megoldásában. Korábban Németország és Málta is jelezte, hogy befogadnak 50-50 embert. Giuseppe Conte olasz kormányfő e bejelentésekre reagálva üdvözölte azt a szolidaritást, melyet - szavai szerint - Róma mindig is kért Európától, és ami az Európai Tanács legutóbbi brüsszeli ülését követően "valósággá kezd válni". "Folytassuk ezt az utat, az emberi jogok tiszteletben tartásával" - mondta Conte. Contéhoz közeli források azt közölték, hogy az olasz kormányfő később engedélyezte a nők és gyerekek partra szállítását, eddig mintegy 30 embert fogadott Olaszország a két hajóról.