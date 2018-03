Sorosnak csak az ukrán kormányban 150 irányított embere van

Soros György egyik legfontosabb ukrajnai embere, Jevhen Bisztrickij egy beépített újságírónak árulta el, hogyan ülteti be saját embereit Soros az ukrán minisztériumokba. Beszél arról is, hogy 150 Soros által pénzelt szakértő dolgozott ukrán minisztériumokban, valamennyiükkel személyesen is találkozott a milliárdos. Ilyen Soros György receptje a kormánybuktatástól a hatalomátvételig. - írja a Hirado.hu

A forradalmat követően Soros úgy döntött, hogy pénzt ad úgynevezett stratégiai tanácsadó csoportok felállítására. (…) Hogy ez mit jelent? A forradalom után, képzeld el az új minisztériumokat, az új hatalmat, ők nem értettek hozzá, hogyan lássák el ezt a feladatot nekünk. (…) Csak iránymutatásra volt szükségük a csoportoknak, és mi adtunk pénzt a szakértőknek, akik már korábban vagy attól fogva elkezdtek ezeken a politikákon dolgozni.

- az információkat Soros György egyik legfontosabb embere, Jevhen Bisztrickij árulta el. Beszélgetőpartnere beépített újságíró volt, amiről ő nem tudott, így nyíltan mert beszélni a Soros Györgyről.A teljes beszélgetést EZEN a linken lehet meghallgatni.A bizalmi ember kifejtette, hogyan sikerült megbuktatni a Janukovics- kormányt. A Nyílt Társadalom Alapítvány gyakran nyújtott pénztámogatást helyi civil szervezeteknek, így egyre nagyobb befolyásra sikerült szert tenniük.Bisztrickij bemutatta, hogy a megfelelő pozícióba került emberekkel, "tanácsadókkal", hogyan sikerült befolyásolni a döntéshozatalt.

2013-tól kezdve, a forradalmat követően, a George Sorossal kötött megállapodás alapján elkezdtük pénzelni ezen iránymutató jelentések elkészítését. A stratégiai tanácsadók dolgoztak néhány kulcsfontosságú miniszternek, követték a minisztériumokat, és ellátták őket azzal a tudással, hogyan kell átültetni. Ez jelent időpontokat, modelleket, tudod, ilyen átültetési terveket.

A beszélgetésből kiderült, hogy Soros 150 embert juttatott be az ukrán parlamentbe, akikkel egy nagy eligazításon találkoztak. Erről is mesélt Bisztrickij:

2014 júliusában nemzetközi koordinációs találkozót szerveztünk a stratégiai tanácsadó csoportok összes szakértőjével. Vagy 150 ember vett részt ezen, és nagyon komoly vita volt arról, hogyan szervezzünk, illetve alakítsuk ki például a politikánkat. (…) Soros vastagon benne volt ebben.

Állítása szerint a találkozón az elnök és a miniszterelnök is részt vett.Soros egyik legfontosabb ukrajnai embere elárulta, hogy mennyire fontos volt Soros Györgynek Ukrajna:

Extrém módon érdeklődött Ukrajna iránt (…) a Majdan-forradalom utáni első három évben hatszor járt Ukrajnában.

Ezen alkalmakkor tárgyalt az elnökkel és két miniszterelnökkel is.