Sorosék külföldről próbálnak választási csalást szervezni

Lebuktak Az Origo derítette ki, hogy egy Soros György által pénzelt internetes aktivistahálózat akar beavatkozni a ma­gyar választásokba. Az Avaaz nevű csoport óriási nagyságrendű fizetett internetes hirdetéssel kampányol az ellenzéki jelöltek mellett.



E-mailben, Facebookon küldik a hirdetéseket



A technikájuk az, hogy a választási törvényt megkerülve, úgynevezett „harmadik személyként" szállnak be a kampányba, így ellenőrizetlenül, rengeteg pénzt tehetnek bele a mozgósításba, míg egy hivatalos jelöltnek erre csak korlátozott lehetősége van.



A Facebookon és a Messengeren húszpercenként jelentetnek meg hirdetést az Orbán-kormány elűzéséről és a Fidesz elleni összefogásról. Egy hónapja küldtek ki körlevelet a követőiknek, amelyben elismerik: ha támogatják őket a tagok, akkor beszállnak a kampányba Orbán Viktor és a bevándorlásellenes Fidesz ellen, és a Soros György számára megfelelő jelölteket támogatják majd. Ezután jelentek meg először a hirdetések, négy nappal a választások előtt pedig ismét támadásba lendültek: sok ember e-mail fiókjában landoltak a hirdetések, kör e-mailben és a Facebookon népszerűsítik azt az oldalt, amely a kormánypárti indulóval szemben Soros jelöltjeit mutatja be a választókörzetekben.



Ki kell vizsgálni a törvénytelenségeket



Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a közmédiának nyilatkozva elmondta, hogy ilyen módon befolyásolták már a kanadai, az amerikai, a francia és az olasz választások eredményeit is, mindenhol a bevándorlásellenes jelöltekkel szemben kampányolva.



Nálunk is egy bevándorláspárti kormányt akarnak felállítani. Közölte: a kormány arra kéri a hatóságokat, hogy haladéktalanul vizsgálják meg, miként szerezhették meg külföldi szervezetek magyar állampolgárok adatait.



Halász János, Fidesz-frakció-szóvivő pedig azt jelentette be, hogy pártja a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul a Soros-hálózat választási csalása miatt. Ez a választási törvények gátlástalan kijátszása – közölte. A választókat arra kérik, ne legyenek kényelmesek, vasárnap el kell menni szavazni, meg kell állítani Soros jelöltjeit, és ezt csak úgy lehet megtenni, ha mindkét szavazatukat a Fideszre adják.