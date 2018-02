Soros szervezetei bekerültek az ENSZ-dokumentumba

„Ez meglepő, hiszen csak azt nem írták bele, hogy Soros-alapítvány" - így kommentálta Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a hétfőn nyilvánosságra hozott migrációs egyezmény tervezetét a Kossuth rádió 180 perc című műsorában. A szakértők szerint az un. „filantróp" alapítványokat is be kell vonni a migráció állami kezelésébe, ebből is látszik, hogy ezeknek a szervezeteknek milyen lobbiereje van az ENSZ-ben.



A docens arra is felhívta a figyelmet: míg korábban az ENSZ-főtitkár nyilatkozatában a migrációnak csak a pozitív olvasata jelent meg, a hétfőn nyilvánosságra hozott migrációs egyezmény tervezetében már a kritikus hangok is érzékelhetők. A dokumentum konkrét kötelezettségvállalásokat vázol fel, amelyek elősegítenék a bevándorlási hullám mederben tartását, szavatolnák a jelenség emberséges kezelését. Ennek érdekében szükségesnek látja, hogy bővítsék a legális migrációs útvonalakat, visszaszorítva az embercsempészek tevékenységét.



Magyarország korábban jelezte: amennyiben az ENSZ a migráció elősegítését eredményező tervezet készít, megfontolja kilépését a folyamatból.