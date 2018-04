Soros György ráerőszakolja akaratát a világra

Nevét világszinten a kilencvenes években ismerték meg, amikor spekulációs tevékenységének köszönhetően majdnem bedőlt a Bank of England.Az azóta eltelt huszonöt évben sem volt tétlen, számos olyan, nemzetközi figyelmet kiváltó esemény mögött felbukkant, ami alapjaiban rengette meg az adott országot. Most migránsok millióival árasztotta el Európát. A magyar határzárat, védelmi kerítést is le akarja bontani, ebben partnerei az ellenzéki pártok.Soros György 1993-ban alapította meg a Nyílt Társadalom Alapítványokat, Magyarországon 1993 óta működött a Soros Alapítvány, ami 2007-ben szűnt meg. Több hazai politikus tanult az alapítvány segítségével külföldön. Az alapítvány munkásságát a Nyílt Társadalom Alapítványok hazai tagja, a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány folytatja különböző szervezetek támogatásán keresztül. Ezenfelül még a Közép-európai Egyetem működik hazánkban, amelyet Soros 1991-ben alapított. Soros zsebre tette a Jobbikot, az LMP-t, a Momentumot, a DK-t és az MSZP-Párbeszéd koalíciót. Ezen pártok politikusai együtt bontanák le a határzárat.Amikor Nagy-Britannia az Európai Unióból való kilépésről szóló referendumra készült, a milliárdos üzletember négyszázezer fontot, azaz 140 millió forintnyi összeget fordított a Brexit-ellenes kampányra. Az összeget Soros a Nyílt Társadalom Alapítványán keresztül juttatta el a Best of Britain nevű csoportnak, akik a szigetország unióban való bentmaradása mellett kampányoltak.Az 1997-es ázsiai pénzügyi krízisből milliárdokat profitált, mely során Thaiföld, Hongkong és Malajzia gazdasága is térdre kényszerült. Az OTP Bank részvényei is nagyot zuhantak 2008 októberében külső beavatkozás miatt. Kiderült, hogy emögött a Soros Fund Management áll, ami a tranzakcióval több millió dollárt nyert. Ezzel egyébként megsértették a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat, ezért bírságot szabott ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Soros akkor azt állította, nem ő állt a megbízási ügylet mögött.Nyilvánosságra került hangfelvételek szerint az üzletember áll az egykori ukrán elnök, Viktor Janukovics megbuktatása mögött is. A Magyar Idők cikkében azt írta, egy bizonyos Bisztrickij nevű ember beszélt arról, hogy az általuk pénzelt civil szervezetek állnak a Majdan-tüntetések mögött. Soros neve a 2006-os ukrajnai narancsos forradalom mögött is felsejlik, mely során az ország politikai irányultsága nagyot változott.Soros áll a Közel-Keletet (Egyiptom, Szíria) feldúló arab tavasz mögött, aminek következtében migránsok milliói indultak Európa felé. A richieallan.co.uk szerint tények bi­zonyítják, hogy Soros támogatásával fogadott be Németország egymillió migránst, és a korábbi amerikai illegális bevándorlás is Soros befolyásának köszönhető.Orosz és nyugati elemzők szerint a 2003-as grúz rózsás forradalom sikere sem lett volna elképzelhető Soros finanszírozása és szervezése nélkül. A forradalom során távozott az addigi államfő, és helyét az ellenzéki, nacionalista Miheil Szaakasvili vette át.