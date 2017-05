Sokkolta a röszkei tranzitzónában tett látogatás a szociáldemokrata EP-frakció küldöttségét

A magyarországi menekülttáborokban uralkodó "borzalmas" körülmények kivizsgálására és mielőbbi cselekvésre szólította fel az Európai Bizottságot kedden az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója (S&D), miután a párt háromfős delegációja látogatást tett a magyar-szerb határon.



Az MTI-hez is eljuttatott közlemény szerint a küldöttség tagjait "sokkolták" azok az állapotok, amelyekkel a táborok lakóinak szembe kell nézniük Magyarországon, ezért arra sürgették a brüsszeli testületet, hogy folytasson le alapos vizsgálatot, és jogsértések megállapítása esetén mihamarabb cselekedjen.



"A menedékkérőket gyászos körülmények fogadják Magyarországon. A magyar-szerb határon lévő röszkei tranzitzónában szűk terekben nők, gyerekek és egész családok vannak bezárva, és még orvoshoz is csak rendőri kísérettel mehetnek. Ezek az állapotok nem pusztán embertelenek, de a nemzetközi és az európai jogot is sérthetik. Meggyőződésünk, hogy egyedül egy közös európai menekültpolitika segíthet a menekültek helyzetének javításában és az EU külső határainak biztosításában" - emelték ki a delegáció tagjai, Josef Weidenholzer, a frakció egyik alelnöke, Birgit Sippel képviselő és Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció képviselője.



"A határokon uralkodó rettenetes helyzet mellett a magyar kormány legutóbbi döntései is mutatják, hogy komoly veszélyben van a demokrácia Magyarországon. Egyre több fiatal távozik az országból, mert félnek attól, hogy elveszítik a jövőjüket a közös Európában" - hangsúlyozták.



"Orbán Viktor miniszterelnök már túllépett minden határon, károkat okoz az országnak, ezért az Európai Bizottságnakvégre cselekednie kell" - írta az S&D közleményében.