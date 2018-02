Sokkoló: már 72 halottja van a patkányok terjesztette kórnak

Legalább hetvenketten haltak meg Nigériában Lassa-lázban az év eleje óta - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán.



Nigéria 18 szövetségi államában bukkant fel a patkányok terjesztette betegség. A WHO a helyi járványügyi hatóságokra hivatkozva elmondta, hogy csak az elmúlt két hónapban többen fertőződtek meg, mint 2017 folyamán összesen. Eddig 317 Lassa-lázas beteget regisztráltak, többségüket az ország déli részén található Edo szövetségi államban. A szomszédos Beninben 20 gyanús esetet észleltek a határ mentén.



A Lassa-láz vírusos megbetegedés, amelyet 1969-ben jegyeztek fel először az észak-nigériai Lassában. A súlyos esetekben akár halállal is végződő láz ellen nincs oltás. A betegség patkányürülékkel, valamint a fertőzöttek testnedveivel terjed.



A Lassa-láz lefolyása legtöbbször tünetmentes. Szélsőséges esetekben a lappangási időszakot követően a beteg fokozatosan emelkedő lázra, hidegrázásra, fejfájásra, izom- és csontfájdalmakra, arcduzzanatra, valamint nagyon rossz közérzetre panaszkodhat. Ezt követően kötőhártya-gyulladás és belső vérzések jelentkezhetnek.



A WHO hozzátette, hogy a betegség mielőbbi felderítése és a szakértői ellátás növeli a túlélés esélyeit.