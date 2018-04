Sokan meghaltak vagy megsebesültek egy Korán-iskola elleni támadásban Afganisztánban

Nyolc rakéta csapódott be egy nagy tömegbe. Az áldozatok többsége gyermek. Az ENSZ vizsgálatot indított az ügyben.



Két, nevének elhallgatását kérő biztonsági vezető az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy a Kunduz közelében fekvő Daste-Arcsi körzet elleni hétfői légitámadásban 59 ember - közöttük számos gyermek, akik között 8 évesek is voltak -, valamint 17 tálib halt meg, 57-en megsebesültek.



A támadást délben hajtották végre, amikor év végi diplomaosztást tartottak a medreszében.



Vahid Madzsroh, a kabuli egyészségügyi minisztérium szóvivője szerint 57 embert, közöttük gyerekeket és időseket, valamint öt halottat szállítottak a kunduzi kórházba.



Az ENSZ Afganisztáni Missziója (UNAMA) bejelentette, hogy emberi jogi szakértőket küld a térségbe "ténymegállapítás" céljából, és szorosan követi a támadással kapcsolatos információkat.



Abdul Halil, az egyik szemtanú, aki nem sokkal a támadás után érkezett a helyszínre, elmondta, hogy 35 holttestet számolt meg. "Csak az én törzsemből 15 embert öltek meg, közöttük a 15 éves unokaöcsémet" - tette hozzá. A férfi valóságos vérfürdőről beszélt: mindent vér és föld borított, mindenütt emberi testrészek, fejek, végtagok hevertek.



A hadsereg kunduzi 20. hadosztályának szóvivője, Gulam Hazrat Karimi hétfőn 20 tálib haláláról számolt be, de polgári áldozatokról nem beszélt.



A hadsereg és a biztonsági szolgálatok azzal vádolják a lázadókat, hogy a medreszébe tervezték a tavaszi hadjáratukat megelőző parancsnoki értekezletüket, és számos motoros őrszem volt a környéken. "A légitámadás után azonnal könnyűfegyverrel lőtték a hadsereg helikoptereit" - közölte az egyik, nevének elhallgatását kérő vezető.