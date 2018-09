Sok halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken pusztító Mangkhut tájfunnak - Már Hongkong és Makaó is veszélyben

A Fülöp-szigetek után vasárnap Dél-Kína, Hongkong és Makaó felé vette az irányt a Mangkhut tájfun, amely szakértők szerint az Egyesült Államokat sújtó Florence hurrikánnál is nagyobb pusztítást végezhet. A kínai hatóságok a lehető legmagasabb szintű riasztást adták ki a közeledő forgószél miatt. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a tájfun visszaduzzasztja a folyóvizeket, amelyek így áradással fenyegetnek. Tízezreket telepítettek ki és vittek biztonságos helyre, és repülőjáratok százait törölték a térségben, valamint a tömegközlekedést is korlátozták.



Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a Mangkhut súlyosabb károkat okozhat, mint a Dél-Kínát tavaly sújtó Hato tájfun. Akkor 10 ember halt meg Makaón. A világ legsűrűbben lakott vidékén, a Gyöngy-folyó deltájában fekvő félsziget a világ szerencsejáték-fővárosa, ám a vihar miatt az összes kaszinó bezárását elrendelték. A Munich Re biztosítótársaság elemzője, Ernst Rauch arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mangkhut tájfun átmérője nagyobb, mint az Egyesült Államokat sújtó Florence hurrikáné, és a tájfun széllökéseinek sebessége is nagyobb. A Mangkhut tájfun a Fülöp-szigeteken legalább 25 ember halálát okozta.



Korábban



A helyi katasztrófavédelem korábban 12, még korábban három halálos áldozatról számolt be. A halálos áldozatok többsége földcsuszamlásban vesztette életét Luzon sziget Cordillera közigazgatási régiójában. Cagayan tartományban több mint ezer ház rongálódott meg a szélvihar támadásában. Sok helyütt megszakadt az áramszolgáltatás. A part menti régióban végrehajtott evakuálást követően mintegy 105 ezren kerültek ideiglenes menekültszállásra. A helyi meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a folyamatos esők következtében újabb földcsuszamlások lehetnek, további áradások alakulhatnak ki. A Mangkhut, a Fülöp-szigeteket elhagyva, a nap folyamán elérheti Vietnámot és Kínát, ahová a tenger felett haladva, a régió évtizedek óta mért legnagyobb erejű tájfunjaként érkezhet meg. A hatóságok szerint nagy valószínűséggel a dél-kínai megapolisz, Hongkong közvetlen közelében halad majd el.