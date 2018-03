Síliftbaleset Grúziában, magyarok is a liftben rekedtek

Többen megsérültek egy síliftbalesetben Georgiában - azaz Grúziában - a Gudauri síterepen pénteken. Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.



Treer Albert, a helyszínen tartózkodó magyar turista az MTI-nek telefonon elmondta, hogy magyarok is fent rekedtek a 3276 méterre vezető Sadzele liften, amikor nagyjából tíz ülőszék összecsúszott. Közlése szerint a mentés nagyjából másfél órája tart.



A székek először megindultak hátrafelé, hat magyar síelőnek sikerült kiugrania, mielőtt a székek összeütköztek volna, ketten azonban fent rekedtek. A alsó állomáson nagyjából tíz szék roncsolódott szét az ütközésben.



A Georgian Journal honlapja idézte a georgiai egészségügyi minisztert, aki azt mondta, hogy tizenketten sérültek meg, köztük két külföldi, egy ukrán és egy svájci, és hogy egyikük sérülése sem súlyos.



A miniszter elmondása szerint két embert Tbiliszibe, további nyolcat a gudauri kórházba szállítottak. A nyolc emberből egy már el is hagyhatta az egészségügyi intézetet - tette hozzá.



A Georgian Journal jelentése szerint a georgiai belügyminisztérium megkezdte a baleset kivizsgálását.